Dömötör napi juhászkodás - nem csak birkatürelműeknek

Immár hagyomány Nyíregyházán a Dömötör napi juhászkodás: kirakodóvásárral, gyerektáncházzal, és táncmulatsággal várják a táncolni vágyókat és az érdeklődőket, az este különlegessége, hogy a somogyi kanászok világába is bepillantást engednek.



Dömötör napi juhászkodás Fotó: KM-archív

Dömötör napi juhászkodás az Alvégesiben

A Dömötör napi juhászkodás azzal a hagyománnyal kapcsolatos, hogy a pásztorok elszámoltak a gazdáikkal Dömötör napján. Az eseményhez mulatságok, bálok és zenés, táncos rendezvények (dömötörözés) kapcsolódtak, melyek során az elszámolás után megünnepelték az évet. Október 26-a, vagyis Dömötör napja, amit sok helyen „juhászújévként” is emlegettek. A pásztorok ünnepe a pásztorok védőszentjének, Szent Dömötörnek a napja.

Manapság is rendeznek ilyen eseményeket, például Nyíregyházán, ahol a hagyományokat próbálják feleleveníteni, gyakran táncházak és közösségi programok formájában. Október 25-én, szombaton 17 órakor kezdődik a program, melynek az Alvégesi Művelődési Központ ad otthont. Közreműködik a Nyírség Táncegyüttes férfikara és a Bürkös Zenekar – közölték Antal Dóra és Antal Roland szervezők, a Nyíregyházi Tánctanoda művészeti vezetői.