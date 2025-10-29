Szétrobbant a gumi 130-nál: a rémálom, ami bárkivel megtörténhet Szabolcsban is – így úszhatod meg baj nélkül

Egy apró szög, éles üveg- vagy fémdarab és kész a baj! Durrdefektkor a gumiabroncsból hirtelen kiszalad a levegő, a kormány egyik pillanatról a másikra nehezebben reagál, a jármű megcsúszhat – ilyenkor gyorsan kell reagálni a volán mögött. Ez egy ijesztő helyzet, ami hatványozottan rémisztővé válik, ha nagy sebességnél éljük át, azonban a felkészültség és a gumikarbantartás segíthet elkerülni a balesetet. Megnézzük, mi a teendő, ha a durrdefekt az autópályán ér minket.

Durrdefekt az autópályán: ilyenkor gyorsan kell reagálni a volán mögött. Eláruljuk, mit tegyen, ha megtörtént a baj

Illusztráció: Northfoto

– Kezdjük azzal, hogy napi elindulás előtt illik ellenőrizni a gépjárművön néhány dolgot: gumi, kormány, világító- és fényjelzők, fék, rendszámok. Az abroncsot megvizsgáljuk, hogy megfelelő-e benne a nyomás, ha nem, gyorsan pótoljuk, mert ha nem tesszük, az autó abba az irányba fog húzni, amelyik oldalon laposabb a gumi – magyarázta Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató.

– Tételezzük fel, hogy minden rendben volt, elindultunk, és semmilyen előjele nincs annak, hogy menet közben defektet kapunk. A lehetséges két változat:

fokozatosan enged le a gumi, mert például összeszedtünk egy szöget vagy padkáztunk előtte és megsérült az abroncsban lévő szövetszerkezet; durrdefektnél hirtelen szökik el a levegő az abroncsból, kikapja a kormányt a kezünkből, és attól függően, hogy melyik oldalt van, rántja el az autót.

– Természetesen az első eset szerencsésebb, de még így is fennáll a lehetősége annak, hogy a legrosszabbkor és legrosszabb helyen, például az autópályán vesszük észre, hogy csökken a légnyomás a gumiban. Elkezd húzni a jármű, mi ellenkormánnyal visszatartunk, így le tudunk húzódni – ha a pályán vagy autóúton vagyunk, mindenképpen le a szalagkorlát mellé, a leállósávba, semmiképpen sem szabad a forgalmi sávban maradni. A statisztika szerint 17 percet tölthetünk el így balesetmentesen, utána megnő az esélye annak, hogy történik valami, ezért defekt esetén, ha tehetjük, keressünk egy shopot, benzinkutat, pihenőhelyet, ahol biztonságosan megállhatunk. Ha erre nincs lehetőségünk, húzódjunk a leállósávba, amennyire csak tudunk, hogy ne érintkezzünk a forgalommal.

Ha utas van velünk, várakozzon a szalagkorlát biztonságosabb oldalán, akár az árokban is, semmiképpen se üljön a lerobbant járműben. Nagyon fontos: csak akkor szállhatunk ki a kocsiból, ha felvettük a láthatósági mellényt.

Nem kötelező, csak ajánlott a kocsiban tartani, de én azt mondom, legyen kézközelben, lehetőleg az utastérben, hogy kiszállás előtt felvehessük – jegyezte meg a szakember.