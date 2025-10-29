29 perce
Szétrobbant a gumi 130-nál: a rémálom, ami bárkivel megtörténhet Szabolcsban is – így úszhatod meg baj nélkül
Sok sofőr lefagy, amikor meghallja a gumi pukkanását és érzi, hogy rángat a kormány. Pedig a helyzet kezelhető – jó, ha tudod, mit kell tenned durrdefekt esetén.
Egy apró szög, éles üveg- vagy fémdarab és kész a baj! Durrdefektkor a gumiabroncsból hirtelen kiszalad a levegő, a kormány egyik pillanatról a másikra nehezebben reagál, a jármű megcsúszhat – ilyenkor gyorsan kell reagálni a volán mögött. Ez egy ijesztő helyzet, ami hatványozottan rémisztővé válik, ha nagy sebességnél éljük át, azonban a felkészültség és a gumikarbantartás segíthet elkerülni a balesetet. Megnézzük, mi a teendő, ha a durrdefekt az autópályán ér minket.
– Kezdjük azzal, hogy napi elindulás előtt illik ellenőrizni a gépjárművön néhány dolgot: gumi, kormány, világító- és fényjelzők, fék, rendszámok. Az abroncsot megvizsgáljuk, hogy megfelelő-e benne a nyomás, ha nem, gyorsan pótoljuk, mert ha nem tesszük, az autó abba az irányba fog húzni, amelyik oldalon laposabb a gumi – magyarázta Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató.
– Tételezzük fel, hogy minden rendben volt, elindultunk, és semmilyen előjele nincs annak, hogy menet közben defektet kapunk. A lehetséges két változat:
- fokozatosan enged le a gumi, mert például összeszedtünk egy szöget vagy padkáztunk előtte és megsérült az abroncsban lévő szövetszerkezet;
- durrdefektnél hirtelen szökik el a levegő az abroncsból, kikapja a kormányt a kezünkből, és attól függően, hogy melyik oldalt van, rántja el az autót.
– Természetesen az első eset szerencsésebb, de még így is fennáll a lehetősége annak, hogy a legrosszabbkor és legrosszabb helyen, például az autópályán vesszük észre, hogy csökken a légnyomás a gumiban. Elkezd húzni a jármű, mi ellenkormánnyal visszatartunk, így le tudunk húzódni – ha a pályán vagy autóúton vagyunk, mindenképpen le a szalagkorlát mellé, a leállósávba, semmiképpen sem szabad a forgalmi sávban maradni. A statisztika szerint 17 percet tölthetünk el így balesetmentesen, utána megnő az esélye annak, hogy történik valami, ezért defekt esetén, ha tehetjük, keressünk egy shopot, benzinkutat, pihenőhelyet, ahol biztonságosan megállhatunk. Ha erre nincs lehetőségünk, húzódjunk a leállósávba, amennyire csak tudunk, hogy ne érintkezzünk a forgalommal.
Ha utas van velünk, várakozzon a szalagkorlát biztonságosabb oldalán, akár az árokban is, semmiképpen se üljön a lerobbant járműben. Nagyon fontos: csak akkor szállhatunk ki a kocsiból, ha felvettük a láthatósági mellényt.
Nem kötelező, csak ajánlott a kocsiban tartani, de én azt mondom, legyen kézközelben, lehetőleg az utastérben, hogy kiszállás előtt felvehessük – jegyezte meg a szakember.
Durrdefekt az autópályán: mi a teendő?
– A legnagyobb probléma, amikor menet közben kapunk durrdefektet. Azonnal elrántja a kocsit, így óva intek mindenkit a tenyerezős, egy-kétujjas kormányfogástól, mert ilyen esetben nem tudjuk visszahozni az autót, és vagy szalagkorlát, vagy szembeforgalom és ütközés lesz a vége. Tapasztalatból is tudom, hogy a legjobb, amit tehetünk, a stabil kormányfogás, intenzív fékezés – nem satufék! – és szépen húzódjunk le jobbra. Még egyszer: csökkentsük a sebességet és húzódjunk le az úttest szélére, a leállósávba, útpadkára. És van a vészforgatókönyv: ha a defekt lerántott az útról, lehetőleg próbáljuk meg elkerülni a nagyobb ütközést.
Hagymási Sándornak is volt már durrdefektje, legutóbb pont autópályán.
A Balatonra tartottunk, a belső sávban mentem el két kamion mellett, amikor a bal hátsó kerekem durrdefektet kapott 130-as tempónál. Borzalmas hangja volt, gyakorlatilag szétrobbant a gumi. Ilyenkor megsérülhet a karosszéria, de ha jobb oldalról durran el és a külső sávban autók mennek, azokban is kárt tehet. Megfogadva a saját tanácsomat, stabilan markoltam a kormányt, belenéztem a tükörbe, senki nem volt mögöttem, így szépen kifékeztem a sebességem, elment a külsőbe a két kamion és kihúzódtam jobbra, a legállósávba.
A nyíregyházi gépjármű-szakoktató szerint nagyon fontos ilyenkor a lélekjelenlét, mert a legrosszabb, amit tehetünk, hogy bepánikolunk és kapkodjuk, forgatjuk a kormányt.
– Benyomtam a vészvillogót, felvettem a láthatósági mellény és kivettem az elakadásjelző háromszöget a csomagtartóból, és amennyire tudtam, előrementem a leállósávban, kezemben a háromszöggel, hogy lássák, baj van. Mire visszamentem az autóhoz, hogy kicseréljem a kereket, a menetszél, amit a kamionok gerjesztettek, visszatolta az elakadásjelzőt több mint tíz méterrel. És körülbelül volt egy méter, ahol a bal hátsót cseréltem, a kamionok meg suhantak el mellettem… Nagyon fontos az is, hogy
figyeljünk a mögöttes forgalomra, és ha kell, hagyjuk abba a kerékcserét és húzódjunk le oldalra, ne maradjunk a kocsi és a mozgó járművek között.
Mik lehetnek a durrdefekt okai?
- Sérülés
Az egyik leggyakoribb ok a külső erőbehatás vagy a futófelületbe fúródott idegentest miatti sérülés. Ezek akkora kárt tehetnek az abroncsban, hogy az a nagy menetsebesség és a fokozott terhelés miatt megadhatja magát. A törvényi előírás követése – vagyis a gumi műszaki állapotának ellenőrzése indulás előtt – sokat segíthet abban, hogy idejekorán felismerjük az esetleges sérüléseket, repedést, dudort, szakadást vagy futófelületbe állt szöget még a parkolóban.
- Kopás, félrekopás
Megfelelő használat mellett is folyamatosan amortizálódnak a gumik, ennek egyik következménye a csökkenő profilmélység. A gyártók javaslata szerint nyári esetében 3 milliméter, télinél 4 milliméter profilmélységig látja el az abroncs a rábízott funkciót. Ha a kopás extrém mértékű, a gumi több ponton elvékonyodhat, ami fokozhatja a durrdefekt kockázatát.
- Extrém útviszonyok
Az olyan extrém útviszonyok, éles kövek és kátyúk fokozott veszélyt jelentenek, az útfelület okozta sérülés sok esetben vezethet durrdefekthez – írja a gumi.hu.
