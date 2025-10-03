Zárlatot rendeletek el egész Szabolcsra – mutatjuk miért

Fontos dátumot közölt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya. Október 4-étől az egész vármegyénket érintő ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe, amelyet fontos mindenkinek tudnia, főleg azoknak, akik kutyát tartanak. A házi kedvencek szabadon engedésére nem lesz lehetőség, illetve legeltetési tilalmat is bevezetnek. Itt vannak a részletek.

Fotó: MW-archív

Ebzárlat és legeltetési tilalom egész Szabolcs-Szatmár-Beregben

Elkezdődik a rókák veszettség elleni immunizálása, a települések külterületén csalétek vakcinát szórnak ki. Annak érdekében, hogy a rókák megfelelő arányban vegyék fel a vakcinát, október 4-s és 24-e közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a főosztály. Az ebzárlat ideje alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát úgy kell tartani, hogy azok otthon ki ne szökhessenek, szabadon ne kóborolhassanak. A vakcinázással érintett területen kutyák csak pórázon vezetve és szájkosárral tartózkodhatnak.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

a vadászebek,

a fegyveres erők és fegyveres testületek kutyái,

a katasztrófa-mentő ebek,

a segítő és terápiás kutyák, valamint látássérült embereket vezető ebek a rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

A főosztály közleményét több önkormányzat is megosztotta honlapján és közösségi oldalán, amelyben az olvasható, hogy az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

A veszettség fő terjesztője a vörös róka, a macskáknak is ajánlott a betegség elleni vakcina

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ennek hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Vándorolva nem legeltethetőek az állatok!

Az állandóan legelőn tartott szarvasmarhaállományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni – közölte a főosztály.