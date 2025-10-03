1 órája
Zárlatot rendeletek el egész Szabolcsra – mutatjuk miért
Fontos dátumhoz érkeztünk, ami tilalmat is hoz egy egész hónapra. A vármegyei kormányhivatal főosztályának tájékoztatása szerint október 4-étől, azaz holnaptól vármegyei ebzárlat lép életbe, amely minden állattartót érinti.
Az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje alatt a kutyák csak pórázon és szájkosárral sétáltathatók
Fotó: MW-archív
Fontos dátumot közölt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya. Október 4-étől az egész vármegyénket érintő ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe, amelyet fontos mindenkinek tudnia, főleg azoknak, akik kutyát tartanak. A házi kedvencek szabadon engedésére nem lesz lehetőség, illetve legeltetési tilalmat is bevezetnek. Itt vannak a részletek.
Ebzárlat és legeltetési tilalom egész Szabolcs-Szatmár-Beregben
Elkezdődik a rókák veszettség elleni immunizálása, a települések külterületén csalétek vakcinát szórnak ki. Annak érdekében, hogy a rókák megfelelő arányban vegyék fel a vakcinát, október 4-s és 24-e közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a főosztály. Az ebzárlat ideje alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát úgy kell tartani, hogy azok otthon ki ne szökhessenek, szabadon ne kóborolhassanak. A vakcinázással érintett területen kutyák csak pórázon vezetve és szájkosárral tartózkodhatnak.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
- a vadászebek,
- a fegyveres erők és fegyveres testületek kutyái,
- a katasztrófa-mentő ebek,
- a segítő és terápiás kutyák, valamint látássérült embereket vezető ebek a rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
A főosztály közleményét több önkormányzat is megosztotta honlapján és közösségi oldalán, amelyben az olvasható, hogy az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ennek hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.
Vándorolva nem legeltethetőek az állatok!
Az állandóan legelőn tartott szarvasmarhaállományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni – közölte a főosztály.
A határ nem állítja meg a beteg állatot
A veszettség fő terjesztője a mintegy hatvanezer példányt számláló hazai állományú vörös róka. A kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig ajánlott, ugyanis a betegség a vadon élő állatok mellett egyaránt veszélyes a házi emlősállatokra, valamint az emberre is.
A veszettség a szomszédos országok közül Ukrajnában és Romániában rendszeresen előfordul, valamint ismételten megjelent Szlovákia keleti régiójában is. 2022-ben Magyarországon is megváltozott a veszettséghelyzet, ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán és a román határ közelében 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben 18 veszettségeset igazolódott.
