október 3., péntek

Helga névnap

11°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zárlat!

1 órája

Zárlatot rendeletek el egész Szabolcsra – mutatjuk miért

Címkék#veszettség#Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztály#ebzárlat#tilalom#vakcina

Fontos dátumhoz érkeztünk, ami tilalmat is hoz egy egész hónapra. A vármegyei kormányhivatal főosztályának tájékoztatása szerint október 4-étől, azaz holnaptól vármegyei ebzárlat lép életbe, amely minden állattartót érinti.

Munkatársunktól
Zárlatot rendeletek el egész Szabolcsra – mutatjuk miért

Az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje alatt a kutyák csak pórázon és szájkosárral sétáltathatók

Fotó: MW-archív

Fontos dátumot közölt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya. Október 4-étől az egész vármegyénket érintő ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe, amelyet fontos mindenkinek tudnia, főleg azoknak, akik kutyát tartanak. A házi kedvencek szabadon engedésére nem lesz lehetőség, illetve legeltetési tilalmat is bevezetnek. Itt vannak a részletek.

Ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe október 4-étől Szabolcs-Szatmár-Beregben
Ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe október 4-étől Szabolcs-Szatmár-Beregben
Fotó: MW-archív

Ebzárlat és legeltetési tilalom egész Szabolcs-Szatmár-Beregben

Elkezdődik a rókák veszettség elleni immunizálása, a települések külterületén csalétek vakcinát szórnak ki. Annak érdekében, hogy a rókák megfelelő arányban vegyék fel a vakcinát, október 4-s és 24-e közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a főosztály. Az ebzárlat ideje alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát úgy kell tartani, hogy azok otthon ki ne szökhessenek, szabadon ne kóborolhassanak. A vakcinázással érintett területen kutyák csak pórázon vezetve és szájkosárral tartózkodhatnak.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

  • a vadászebek,
  • a fegyveres erők és fegyveres testületek kutyái,
  • a katasztrófa-mentő ebek,
  • a segítő és terápiás kutyák, valamint látássérült embereket vezető ebek a rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

A főosztály közleményét több önkormányzat is megosztotta honlapján és közösségi oldalán, amelyben az olvasható, hogy az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

A veszettség fő terjesztője a vörös róka, a macskáknak is ajánlott a betegség elleni vakcina
Fotó: Illusztráció: MW-Archív

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ennek hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Vándorolva nem legeltethetőek az állatok! 

Az állandóan legelőn tartott szarvasmarhaállományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni – közölte a főosztály.

A határ nem állítja meg a beteg állatot

A veszettség fő terjesztője a mintegy hatvanezer példányt számláló hazai állományú vörös róka. A kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig ajánlott, ugyanis a betegség a vadon élő állatok mellett egyaránt veszélyes a házi emlősállatokra, valamint az emberre is.

A veszettség a szomszédos országok közül Ukrajnában és Romániában rendszeresen előfordul, valamint ismételten megjelent Szlovákia keleti régiójában is. 2022-ben Magyarországon is megváltozott a veszettséghelyzet, ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán és a román határ közelében 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben 18 veszettségeset igazolódott. 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu