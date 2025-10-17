október 17., péntek

Hedvig névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Középpontban a megelőzés

2 órája

Első az egészség: városi sétával hívják fel a figyelmet a megelőzésre

Címkék#Szent Damján Görögkatolikus Kórház#egészség#Kisvárdai Jótékony Nőegylet

A mellrák elleni küzdelem és a férfi egészség áll a fókuszában a különleges kisvárdai kezdeményezésnek.

Szon.hu
Első az egészség: városi sétával hívják fel a figyelmet a megelőzésre

A mellrák elleni küzdelem hónapjának üzenetét is hordozza a rendezvény

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Különleges kezdeményezés indult Kisvárdán, melynek középpontjában az egészség áll. Ahogy arról a város közösségi oldalán beszámoltak, október 17-én, pénteken 10 órától rendezik a Kisvárdai Jótékony Nőegylet és a Szent Damján Görögkatolikus Kórház nyitórendezvényét Vonuljunk együtt az egészségért címmel! Az október a mellrák elleni küzdelem hónapja, míg a november a férfi egészségé. A rendezvényen e két „tábor” tagjai vonulhatnak majd együtt, felhívva a figyelmet az egészség megőrzésének fontosságára. A gyülekező 9:30-kor lesz a polgármesteri hivatal előtt. További részletek Kisvárda közösségi oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu