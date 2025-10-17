1 órája
Első az egészség: városi sétával hívják fel a figyelmet a megelőzésre
A mellrák elleni küzdelem és a férfi egészség áll a fókuszában a különleges kisvárdai kezdeményezésnek.
A mellrák elleni küzdelem hónapjának üzenetét is hordozza a rendezvény
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Különleges kezdeményezés indult Kisvárdán, melynek középpontjában az egészség áll. Ahogy arról a város közösségi oldalán beszámoltak, október 17-én, pénteken 10 órától rendezik a Kisvárdai Jótékony Nőegylet és a Szent Damján Görögkatolikus Kórház nyitórendezvényét Vonuljunk együtt az egészségért címmel! Az október a mellrák elleni küzdelem hónapja, míg a november a férfi egészségé. A rendezvényen e két „tábor” tagjai vonulhatnak majd együtt, felhívva a figyelmet az egészség megőrzésének fontosságára. A gyülekező 9:30-kor lesz a polgármesteri hivatal előtt. További részletek Kisvárda közösségi oldalán.
