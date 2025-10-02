október 2., csütörtök

Biri

2 órája

Súlyos problémákat boncolgatnak csütörtökönként az egészségklubban

Címkék#testösszetétel#szövődmény#koleszterinszint

Témák: a diabétesz szövődményei és lelki okai, az ideális koleszterin szint és a sikeres diéta titka. E hónap közepén startol az Egészség Neked! Klub három alkalmas, egészséggel foglalkozó programsorozata Biriben.

Palicz István
Fontos témák kerülnek nagyító alá az Egészség Neked! Klubban

Forrás: Egészség Neked! Klub FB

Október 16-án, csütörtökön 14 órától a cukorbetegség szövődményeit és a diabétesz lelki okait térképezi fel az előadó a községi könyvtár és faluházban, kitérve az otthoni torna, mozgás fontosságára is. November 6-án délután ugyanitt a testösszetétel-mérésre, az ízületi problémákra és a kívánatos koleszterin szint elérésére fókuszál majd a vendégelőadó Biriben. Egy héttel később, 13-án 14 órától arra kapunk választ az Egészség Neked! Klubban, mikor és hogyan diétázzunk, illetve mit tehetünk a lelki egészségünk megőrzéséért.

Egészség Neked! Klub
Az inzulinrezisztencia nagy lépés a cukorbetegséghez vezető úton - erről is szó lesz az Egészség Neked! Klub ingyenes programján Fotó: Photoroyalty / Forrás: Sutterstock

A depresszió sokat ront a helyzeten

Balázs Tünde terapeuta (lelkidolgaink.hu) egyik tanulmányában rámutat: bár a 2-es típusú diabétesz pontos okai máig nem tisztázottak, a kutatások alapján feltételezhető, hogy a cukorbetegség lelki okai a tartós érzelmi stresszre vezethetők vissza. A szorongás és a tartós érzelmi stressz negatívan befolyásolja a vércukorszintet és annak szabályozó rendszerét. Ennek eredménye pedig a magasabb vérnyomás, a megnövekedett pulzus, az emelkedő vércukorszint. Könnyen kialakulhat: 

  • szívbetegség,
  • inzulinrezisztencia,
  • fejfájás, alvászavar,
  • krónikus szorongás,
  • depresszió.

Nem kérdés tehát, miért fontos a cukorbetegség lelki okainak, a stressznek és a szorongásnak a kordában tartása, kezelése!

 

„Kinyírhatja” a szív- és érrendszert

Mikor kell aggódni a koleszterinszint miatt? – teszi fel a kérdést a Házipatika weboldalán Angyal Ágnes. A szakember szerint a magas koleszterinszint megduplázhatja, vagy akár meg is triplázhatja a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét! 

„Bár a koleszterinre a köztudat rossz, nem kívánatos tényezőként szokott tekinteni, valójában ez a vegyület létfontosságú része szervezetünknek. Persze, ez nem azt jelenti, hogy ne kellene odafigyelni a megfelelő mértékű bevitelére” 

– írja. 
A vér koleszterinszintjét vérvizsgálattal állapítják meg, de ma már egy egyszerű tesztcsík segítségével is kideríthető, van-e okunk aggodalomra. A koleszterinszint nagyságrendjétől függően különböző súlyosságú (normális, határérték, kóros) állapotokat különböztetünk meg. Az összkoleszterinszint 5,2 mmol/liter alatt tekinthető normálisnak. A határérték 5,2 és 7,0 között van, ekkor már oda kell figyelni és helyes, zsírszegény táplálkozással visszaszorítani a normál határ alá. A 7,0 fölötti érték viszont már kórosnak számít, amellyel mindenképp orvoshoz kell fordulni. Komolyan kell venni ezeket a számokat, ugyanis 6,5 mmol/liter koleszterinszint esetén már kétszeres, 7,8 mmol/liter koleszterinszintnél pedig már háromszoros a szív- és érrendszeri megbetegedések esélye . Fontos azonban megjegyezni, hogy idősebb korban ennél valamivel magasabb értékek is normálisnak tekinthetők – magyarázza cikkében  Angyal Ágnes.

Nem mindegy mit és mennyit eszel! Fotó: Oliver Berg / Forrás: Illusztráció: AFP

Mutatjuk a tuti fogyás titkát!

És végül essen párszó a hatékony diétáról, melyek elengedhetetlen feltétele a mozgás. Jó szívvel ajánlom olvasóink figyelmébe a Szabolcs Online-on megjelent egyik korábbi podcast beszélgetésünket, amelynek vendége Bartáné Balázsi Ildikó dietetikus volt. Stúdiónkban többek között szó esett arról, hogy a gyors diéta csak rövid távú fogyást eredményez, fennáll a visszahízás veszélye. Mindenképpen össze kell hangolni az étrendet és a mozgást, előbbinél az egészséges, változatos és rugalmas táplálkozás javasolt, amely az egyénhez igazodik, amiben nincsenek tiltott élelmiszerek, nincsenek kiiktatott ételek. 

„Aki hosszú távon szeretné megőrizni a normál/ideális testsúlyát, a mennyiségekre fókuszáljon, ne az élelmiszerek/tápanyagok megvonásával tartsa kordában a súlyát!” 

– javasolta Bartáné Balázsi Ildikó. 
A teljes beszélgetés itt hallgatható meg: 

 

 

