Súlyos problémákat boncolgatnak csütörtökönként az egészségklubban

Október 16-án, csütörtökön 14 órától a cukorbetegség szövődményeit és a diabétesz lelki okait térképezi fel az előadó a községi könyvtár és faluházban, kitérve az otthoni torna, mozgás fontosságára is. November 6-án délután ugyanitt a testösszetétel-mérésre, az ízületi problémákra és a kívánatos koleszterin szint elérésére fókuszál majd a vendégelőadó Biriben. Egy héttel később, 13-án 14 órától arra kapunk választ az Egészség Neked! Klubban, mikor és hogyan diétázzunk, illetve mit tehetünk a lelki egészségünk megőrzéséért.

A depresszió sokat ront a helyzeten

Balázs Tünde terapeuta (lelkidolgaink.hu) egyik tanulmányában rámutat: bár a 2-es típusú diabétesz pontos okai máig nem tisztázottak, a kutatások alapján feltételezhető, hogy a cukorbetegség lelki okai a tartós érzelmi stresszre vezethetők vissza. A szorongás és a tartós érzelmi stressz negatívan befolyásolja a vércukorszintet és annak szabályozó rendszerét. Ennek eredménye pedig a magasabb vérnyomás, a megnövekedett pulzus, az emelkedő vércukorszint. Könnyen kialakulhat:

szívbetegség,

inzulinrezisztencia,

fejfájás, alvászavar,

krónikus szorongás,

depresszió.

Nem kérdés tehát, miért fontos a cukorbetegség lelki okainak, a stressznek és a szorongásnak a kordában tartása, kezelése!

„Kinyírhatja” a szív- és érrendszert

Mikor kell aggódni a koleszterinszint miatt? – teszi fel a kérdést a Házipatika weboldalán Angyal Ágnes. A szakember szerint a magas koleszterinszint megduplázhatja, vagy akár meg is triplázhatja a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét!

„Bár a koleszterinre a köztudat rossz, nem kívánatos tényezőként szokott tekinteni, valójában ez a vegyület létfontosságú része szervezetünknek. Persze, ez nem azt jelenti, hogy ne kellene odafigyelni a megfelelő mértékű bevitelére”

– írja.

A vér koleszterinszintjét vérvizsgálattal állapítják meg, de ma már egy egyszerű tesztcsík segítségével is kideríthető, van-e okunk aggodalomra. A koleszterinszint nagyságrendjétől függően különböző súlyosságú (normális, határérték, kóros) állapotokat különböztetünk meg. Az összkoleszterinszint 5,2 mmol/liter alatt tekinthető normálisnak. A határérték 5,2 és 7,0 között van, ekkor már oda kell figyelni és helyes, zsírszegény táplálkozással visszaszorítani a normál határ alá. A 7,0 fölötti érték viszont már kórosnak számít, amellyel mindenképp orvoshoz kell fordulni. Komolyan kell venni ezeket a számokat, ugyanis 6,5 mmol/liter koleszterinszint esetén már kétszeres, 7,8 mmol/liter koleszterinszintnél pedig már háromszoros a szív- és érrendszeri megbetegedések esélye . Fontos azonban megjegyezni, hogy idősebb korban ennél valamivel magasabb értékek is normálisnak tekinthetők – magyarázza cikkében Angyal Ágnes.