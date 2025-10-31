október 31., péntek

Méhtelek

2 órája

Kioktatták a szabolcsi időseket, mit (t)egyenek a hosszabb, minőségibb életért

Száműzendő a dohányzás, de egy kis italozás belefér. Az egészségfejlesztési iroda vezetője adott tanácsokat a klubtagoknak.

Munkatársunktól
Kioktatták a szabolcsi időseket, mit (t)egyenek a hosszabb, minőségibb életért

A szakemberek életmódbeli és táplálkozási tanácsokkal látták el a résztvevőket

Fotó: idősklub

A Méhteleki Idősek Klubjában tartott előadást a napokban a körzeti egészségfejlesztési iroda vezetője és munkatársa. Prezentációjuk fókuszában a krónikus betegségek és a cukorbetegség prevenciója állt. A szakemberek életmódbeli és táplálkozási tanácsokkal látták el a résztvevőket, valamint vércukor és testzsír-szintet, testsúlyt és testtömeg-indexet is mértek – adta hírül az idősklub.

egészségfejlesztési iroda
A Méhteleki Idősek Klubjában tartott előadást az egészségfejlesztési iroda vezetője és munkatársa 
Fotó: idősklub

Az egészségfejlesztési iroda vezetőjének tanácsai

Szó esett a krónikus betegségek megelőzésének kulcselemeiről és a szükséges tennivalókról:

  1. Egészséges táplálkozás: fogyassz sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát, csökkentsd a cukor, a só és a telített zsírok bevitelét, valamint kerüld a feldolgozott élelmiszereket!
  2. Rendszeres testmozgás: legalább heti 150 perc közepes intenzitású mozgás (például séta, biciklizés), mert javítja a szív- és érrendszer egészségét, valamint csökkenti a stresszt; erősítő gyakorlatok heti két alkalommal.
  3. Dohányzás elhagyása: a dohányzás számos krónikus betegség (például tüdőrák, szívbetegség) fő rizikófaktora; már a leszokás utáni néhány hónapban javul a tüdő és a keringés állapota.
  4. Alkoholfogyasztás mérséklése: napi egy pohár ital javasolt nőknek, két pohár férfiaknak, ha egyáltalán szükségét érzik; a túlzott alkohol májbetegséget, daganatokat és mentális zavarokat okozhat!

Vitatéma, hogy ártalmas vagy egészséges

Kíváncsiak voltunk, mit mondanak az egészség és életmód kutatások az időskori alkoholfogyasztásról. Egyfelől kockázatos lehet, különösen a gyógyszeres kezelések, a csökkent anyagcsere és a kognitív funkciók romlásának veszélye miatt, már az alkalmankénti, mérsékelt fogyasztás is növelheti a demencia és egyéb egészségügyi problémák kockázatát – írja egy tanulmány. Erre rögön rácáfol egy másik, amely a Házipatika weboldalán olvasható, eszerint orvosi bizonyíték van rá, hogy idős korban egészséges a rendszeres alkoholfogyasztás!

„A rendszeres, ám mérsékelt alkoholfogyasztás egészséges az idős emberek számára. Az alkohol ugyanis javítja az agyműködést, elűzi a depressziót, és javítja a 65 évesnél idősebbek hangulatát – állapították meg brit orvosok. A Peninsula Medical School kutatói szerint napi két ital nem árt az időseknek, sőt, sok esetben hasznosabb és egészségesebb, mint az absztinencia. 

Nem azt javasoljuk a nyugdíjasoknak, hogy kocsmázzanak, és merev részegre igyák magukat. Csak azt állítjuk, hogy az absztinencia ártalmasabb lehet általános egészségi állapotukra és kognitív képességeikre, mint a mérsékelt alkoholfogyasztás 

– hangsúlyozta a kutatásvezető.”

 

