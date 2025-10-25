3 órája
„Volt egy tánc...” - nívós emlékezés az egyetemen (fotókkal)
1956 hőseire emlékeztek. Ünnepi megemlékezést tartottak a Nyíregyházi Egyetem előadójában az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából.
Fotó: Norbert Vaczy
Ünnepi műsorral tisztelegtek a Nyíregyházi Egyetem előadójában az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az egyetem B épületében tartott megemlékezésen egyetemi oktatók, hallgatók, diákok és meghívott vendégek hajtottak fejet a 69 évvel ezelőtti események áldozatai és hősei előtt.
Egyetem: Volt egy tánc...
Az ünnepi beszédet dr. Szoboszlay György főiskolai docens, a Történettudományi és Filozófia Intézet oktatója mondta, aki Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas költő munkásságán keresztül mutatta be az 1956-os forradalom erkölcsi és történelmi üzenetét. A történész többek között azt hangsúlyozta: „1956 októberében egyértelmű, félreérthetetlen üzenetet fogalmaztak meg a magyar fiatalok…: Az igazságért vívott harc bár meglehet, embert próbáló feladat, de egyszer valakinek el kell végezni ezt is, nem lehet egész életünkön át magunk előtt tologatni.”
56-os ünnepség a Nyíregyházi EgyetemenFotók: Váczy Norbert
Az ünnepi műsort az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjai adták elő „Volt egy tánc…” – emlékezés ’56 hőseire címmel. A 10.a, 10.b és 11.a osztály tanulói megrázó párbeszédeken és táncjeleneteken keresztül idézték meg az 1950-es évek félelemben és bizonytalanságban telt mindennapjait. A zenés-irodalmi műsor felkészítő tanárai Csorba Erzsébet és Kántor Noémi szaktanárok voltak, a táncjelenetekért Miskolczi Mária táncpedagógus, a technikai és zenei háttérért pedig Duliczki Tamás szaktanár felelt.
A szervezők külön köszönetet mondtak a Móricz Zsigmond Színház és az Igrice Néptáncegyüttes munkatársainak a korhű kellékek és jelmezek biztosításáért.