Kiváló Eötvös-munka

1 órája

„Volt egy tánc...” - nívós emlékezés az egyetemen (fotókkal)

Címkék#Csorba Erzsébet#Kántor Noémi#Volt egy tánc#műsor

1956 hőseire emlékeztek. Ünnepi megemlékezést tartottak a Nyíregyházi Egyetem előadójában az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából.

Szon.hu
„Volt egy tánc...” - nívós emlékezés az egyetemen (fotókkal)

Fotó: Norbert Vaczy

Ünnepi műsorral tisztelegtek a Nyíregyházi Egyetem előadójában az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az egyetem B épületében tartott megemlékezésen egyetemi oktatók, hallgatók, diákok és meghívott vendégek hajtottak fejet a 69 évvel ezelőtti események áldozatai és hősei előtt.

egyetem ünnepség 56
Egyetem: nívós volt az ünnepség Fotó: Váczy Norbert

Egyetem: Volt egy tánc...

Az ünnepi beszédet dr. Szoboszlay György főiskolai docens, a Történettudományi és Filozófia Intézet oktatója mondta, aki Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas költő munkásságán keresztül mutatta be az 1956-os forradalom erkölcsi és történelmi üzenetét. A történész többek között azt hangsúlyozta: „1956 októberében egyértelmű, félreérthetetlen üzenetet fogalmaztak meg a magyar fiatalok…: Az igazságért vívott harc bár meglehet, embert próbáló feladat, de egyszer valakinek el kell végezni ezt is, nem lehet egész életünkön át magunk előtt tologatni.”

56-os ünnepség a Nyíregyházi Egyetemen

Fotók: Váczy Norbert

 

Az ünnepi műsort az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjai adták elő „Volt egy tánc…” – emlékezés ’56 hőseire címmel. A 10.a, 10.b és 11.a osztály tanulói megrázó párbeszédeken és táncjeleneteken keresztül idézték meg az 1950-es évek félelemben és bizonytalanságban telt mindennapjait. A zenés-irodalmi műsor felkészítő tanárai Csorba Erzsébet és Kántor Noémi szaktanárok voltak, a táncjelenetekért Miskolczi Mária táncpedagógus, a technikai és zenei háttérért pedig Duliczki Tamás szaktanár felelt.
A szervezők külön köszönetet mondtak a Móricz Zsigmond Színház és az Igrice Néptáncegyüttes munkatársainak a korhű kellékek és jelmezek biztosításáért.


 

