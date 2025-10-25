„Volt egy tánc...” - nívós emlékezés az egyetemen (fotókkal)

Ünnepi műsorral tisztelegtek a Nyíregyházi Egyetem előadójában az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az egyetem B épületében tartott megemlékezésen egyetemi oktatók, hallgatók, diákok és meghívott vendégek hajtottak fejet a 69 évvel ezelőtti események áldozatai és hősei előtt.

Egyetem: nívós volt az ünnepség Fotó: Váczy Norbert

Egyetem: Volt egy tánc...

Az ünnepi beszédet dr. Szoboszlay György főiskolai docens, a Történettudományi és Filozófia Intézet oktatója mondta, aki Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas költő munkásságán keresztül mutatta be az 1956-os forradalom erkölcsi és történelmi üzenetét. A történész többek között azt hangsúlyozta: „1956 októberében egyértelmű, félreérthetetlen üzenetet fogalmaztak meg a magyar fiatalok…: Az igazságért vívott harc bár meglehet, embert próbáló feladat, de egyszer valakinek el kell végezni ezt is, nem lehet egész életünkön át magunk előtt tologatni.”