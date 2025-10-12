október 12., vasárnap

Küzdelem a pazarlás ellen

1 órája

Hétezer adag gulyás ment volna a kukába! Két évtizede küzd a pazarlás ellen az Élelmiszerbank

Címkék#rászorulók#ételmentés#élelmiszer-pazarlás#Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Magyarország is igencsak hozzájárul korunk egyik legnagyobb problémájához, az élelmiszer-pazarláshoz. Az idén 20 éves Élelmiszerbank viszont a rászorulóknak adja, amit értelmetlenül kidobnánk.

Szon.hu
Hétezer adag gulyás ment volna a kukába! Két évtizede küzd a pazarlás ellen az Élelmiszerbank

Szebbé tennék a rászorulók karácsonyát: november jön az ország eddigi legnagyobb élelmiszergyűjtése

Fotó: Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Hihetetlen, de az idén 20 éve, hogy megalakult a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, hazánk egyik legnagyobb hatású rászorulókat segítő szervezete. Az egyesület az alapítása óta 288 millió adag élelmiszert mentett meg és osztott ki rászoruló emberek között. A munkájukkal nem csupán a nehéz sorsú embereket kívánják támogatni, de korunk egyik legnagyobb társadalmi és környezeti problémájára, az élelmiszer-pazarlásra is felhívják figyelmet. Az ENSZ felmérései szerint a bolygónkon termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, ami a közel egymilliárd éhezőt tekintve kirívó felelőtlenségnek mondható. Még borúsabb a kép, ha hozzátesszük, hogy az üvegházhatású gázok tizede is e pazarlásnak köszönhető. Sajnos Magyarországon is sok veszteség keletkezik, lakosonként körülbelül 93 kilogramm minden egyes esztendőben. Ha ezt a felesleget kamionokra tennénk, a sor Budapesttől Nürnbergig érne – osztotta meg szerkesztőségünkkel a riasztó számokat az Élelmiszerbank, melynek tagjai példájukkal másokat is cselekvésre buzdítanak.

a nagyáruházakból rengeteg ételfelesleget ment az Élelmiszerbank
Rengeteg fölöslegesen kidobásra ítélt ételt ment meg az Élelmiszerbank
Fotó: Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Élelmiszerbank: a sok kicsi tényleg sokra megy!

A már említett súlyos problémára két évtizede egy maroknyi csapat próbált megoldást találni. A mindössze tizenhárom fős baráti társaság alapította meg egy franciaországi példát alapul véve Magyar Élelmiszerbank Egyesületet 2005-ben.

Szerettünk volna minél több, közeli lejáratú és csomagolási hibás, de fogyasztásra még alkalmas élelmiszert összegyűjteni gyártóktól és kereskedőktől. Ha ezek a termékek megsemmisítés helyett rászorulók asztalára kerülhetnek, azzal mindenki jól jár 

– hangsúlyozta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank egyik társalapítója és elnöke.

Az azóta eltelt időben fáradhatatlanul dolgoztak, és mára több mint 600 partnerszervezet – köztük családsegítők, idősgondozók, gyermekotthonok, hajléktalanszállók, civil és egyházi intézmények – menti és osztja az adományokat, több ezer önkéntessel kiegészülve. Ennek köszönhetően évente 250 ezer ember jut élelmiszerhez az egyesület hálózatában.

Fejleszthető még az élelmiszermentés

Cseh Balázs szerint az elmúlt 20 év sikereire sok kisember közös eredményeként kell tekinteni.

– A legkisebb gyártóknál és a legnagyobb kereskedőknél is egy-egy olyan ember járta ki élelmiszermentés elindítását, aki nem bírta tétlenül nézni a pazarlást, a céges fogadások végén kidobott ételeket vagy a leselejtezett termékeket. A jövőben is ilyen kezdeményező emberekre lesz szükség – hívta fel a figyelmet az elnök. Az egyesület a következő 20 esztendőre is komoly terveket sző, hiszen úgy látják, a jól működő és hatékony hálózat ellenére még mindig van hová fejlődni.

Szerkesztőségünknek azt írták, céljuk, hogy a menzákon, pékségekben vagy céges rendezvényeken megmaradt ételek is eljussanak a rászorulókhoz. Az elmúlt két évben már céges rendezvényekről, munkahelyi kantinokból és iskolai menzákról is összegyűjtötték az érintetlenül maradt ételeket, s így több mint félmillió adag éttermi minőségű meleg ételt osztottak ki a rászorulóknak. 

Sajnos volt olyan rendezvény, ahonnan hétezer adag gulyást mentettek meg, ami jó eséllyel a szemétben végezte volna.

A legnagyobb dobás azonban még hátra van: november közepén az ország történetének legnagyobb élelmiszergyűjtő akciójával érkeznek, melynek keretében 500 áruházban várják majd a felajánlásokat a vásárlóktól.

 

