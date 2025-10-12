Hétezer adag gulyás ment volna a kukába! Két évtizede küzd a pazarlás ellen az Élelmiszerbank

Hihetetlen, de az idén 20 éve, hogy megalakult a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, hazánk egyik legnagyobb hatású rászorulókat segítő szervezete. Az egyesület az alapítása óta 288 millió adag élelmiszert mentett meg és osztott ki rászoruló emberek között. A munkájukkal nem csupán a nehéz sorsú embereket kívánják támogatni, de korunk egyik legnagyobb társadalmi és környezeti problémájára, az élelmiszer-pazarlásra is felhívják figyelmet. Az ENSZ felmérései szerint a bolygónkon termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, ami a közel egymilliárd éhezőt tekintve kirívó felelőtlenségnek mondható. Még borúsabb a kép, ha hozzátesszük, hogy az üvegházhatású gázok tizede is e pazarlásnak köszönhető. Sajnos Magyarországon is sok veszteség keletkezik, lakosonként körülbelül 93 kilogramm minden egyes esztendőben. Ha ezt a felesleget kamionokra tennénk, a sor Budapesttől Nürnbergig érne – osztotta meg szerkesztőségünkkel a riasztó számokat az Élelmiszerbank, melynek tagjai példájukkal másokat is cselekvésre buzdítanak.

Rengeteg fölöslegesen kidobásra ítélt ételt ment meg az Élelmiszerbank

Fotó: Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Élelmiszerbank: a sok kicsi tényleg sokra megy!

A már említett súlyos problémára két évtizede egy maroknyi csapat próbált megoldást találni. A mindössze tizenhárom fős baráti társaság alapította meg egy franciaországi példát alapul véve Magyar Élelmiszerbank Egyesületet 2005-ben.

Szerettünk volna minél több, közeli lejáratú és csomagolási hibás, de fogyasztásra még alkalmas élelmiszert összegyűjteni gyártóktól és kereskedőktől. Ha ezek a termékek megsemmisítés helyett rászorulók asztalára kerülhetnek, azzal mindenki jól jár

– hangsúlyozta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank egyik társalapítója és elnöke.

Az azóta eltelt időben fáradhatatlanul dolgoztak, és mára több mint 600 partnerszervezet – köztük családsegítők, idősgondozók, gyermekotthonok, hajléktalanszállók, civil és egyházi intézmények – menti és osztja az adományokat, több ezer önkéntessel kiegészülve. Ennek köszönhetően évente 250 ezer ember jut élelmiszerhez az egyesület hálózatában.

Fejleszthető még az élelmiszermentés

Cseh Balázs szerint az elmúlt 20 év sikereire sok kisember közös eredményeként kell tekinteni.