október 30., csütörtök

Alfonz névnap

17°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véradás

1 órája

Életet ment, aki vért ad – várják a donorokat vármegyénk több pontján

Címkék#Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti#véradás#Országos Vérellátó Szolgálat

Szon.hu

A vér semmivel nem pótolható, azonban a biztonságos vérellátás érdekében folyamatosan szerveznek véradásokat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több pontján. A  jövő héten is várják a donorokat, nem csak azokat, aki rutinos véradók, hanem azokat is, akik most először nyújtanák karjukat és szívesen segítenének másokon. Az Országos Vérellátó Szolgálat az alábbi helyszeneket juttatta el szerkesztőségünkhöz. Íme itt lehet vért adni november 3-án: 

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) november 3. 08:00 - 15:30

Döge, Döge Ifjúsági Ház (Osváth tér 6.) november 3. 09:00 - 11:00

Gégény, Gégény Közösségi Ház (Rákóczi u. 9.) november 3. 12:30 - 14:30

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu