Életet ment, aki vért ad – várják a donorokat vármegyénk több pontján

A vér semmivel nem pótolható, azonban a biztonságos vérellátás érdekében folyamatosan szerveznek véradásokat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több pontján. A jövő héten is várják a donorokat, nem csak azokat, aki rutinos véradók, hanem azokat is, akik most először nyújtanák karjukat és szívesen segítenének másokon. Az Országos Vérellátó Szolgálat az alábbi helyszeneket juttatta el szerkesztőségünkhöz. Íme itt lehet vért adni november 3-án:

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) november 3. 08:00 - 15:30 Döge, Döge Ifjúsági Ház (Osváth tér 6.) november 3. 09:00 - 11:00 Gégény, Gégény Közösségi Ház (Rákóczi u. 9.) november 3. 12:30 - 14:30

Ajánljuk még: