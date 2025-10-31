október 31., péntek

Farkas névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Szeretett pedagógusát gyászolja a nyíregyházi iskola, nagyon sokan emlékeznek meg róla

Címkék#fájdalom#pedagógus#könyvtáros

A nyíregyházi Kazinczy iskola volt munkatársát gyászolják. Az elhunyt könyvtárost nagyon sokan szerették.

Szon.hu
Szeretett pedagógusát gyászolja a nyíregyházi iskola, nagyon sokan emlékeznek meg róla

Elhunyt pedagógusát gyászolja a nyíregyházi iskola

Fotó: Shutterstock

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye a közösségi oldalára tette ki a szomorú hírt. A napokban elhunyt könyvtárosról az iskola is megemlékezett. 

elhunyt könyvtáros pedagógus
Az elhunyt könyvtárost sokan gyászolják
Fotó: Iskola

Elhunyt könyvtáros

Szomorú hírt közölt két hete közösségi oldalán a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, mert életének 80. évében elhunyt az intézmény nyugalmazott pedagógusa, Szentpéteri Zoltánné. 

Most pedig a Kazinczy iskolát érte nagy veszteség. Így emlékezett meg az iskola dr. Helmeczi Istvánnéról:

Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy iskolánk volt könyvtárosa, tanára, Dr. Helmeczi Istvánné, szeretett Manyika néni, hétvégén elhunyt. A 17. Sz. Általános Iskola közösségének oszlopos tagja volt. Szíve és szaktudása révén a könyvtár valódi menedékké vált mindazok számára, akik szerették a könyveket és a történetek világát. Szeretettel fogadta az olvasni vágyó tanulókat, bátorította őket a felfedezésre, és minden alkalommal mosollyal nyitotta ki előttük a tudás kapuit. Gyermekei iskolánk tanulói voltak, így Manyika még szorosabb szálakkal kötődött hozzánk. Szép emlékeink fűződnek a közösen átélt versenyekhez, a hangulatos, izgalmas könyvtári foglalkozásokhoz és mindahhoz a szeretetteljes figyelemhez, amelyet az iskolai életbe hozott. Alkotó kedvét jól mutatja, hogy mesekönyvet is írt, amelyet könyvtárunk továbbra is szeretettel őriz. Munkája és embersége maradandó nyomot hagyott mindannyiunkban. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Nagyon sokan fejezték ki együttérzésüket a poszt alatt, egy fiatal nő így írt:

Manyika Néni! Jó utat odaát ! Veled tanultuk meg, hol a könyv gerince és mi az a lábjegyzet, hol kell keresni a könyv kiadásának évét és a könyvtári kódokat is... Általad tudok ma könyvtárban eligazodni. Köszönöm 🤍🖤 Őszinte részvétem a családnak !

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu