Szeretett pedagógusát gyászolja a nyíregyházi iskola, nagyon sokan emlékeznek meg róla
A nyíregyházi Kazinczy iskola volt munkatársát gyászolják. Az elhunyt könyvtárost nagyon sokan szerették.
Elhunyt pedagógusát gyászolja a nyíregyházi iskola
A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye a közösségi oldalára tette ki a szomorú hírt. A napokban elhunyt könyvtárosról az iskola is megemlékezett.
Elhunyt könyvtáros
Most pedig a Kazinczy iskolát érte nagy veszteség. Így emlékezett meg az iskola dr. Helmeczi Istvánnéról:
Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy iskolánk volt könyvtárosa, tanára, Dr. Helmeczi Istvánné, szeretett Manyika néni, hétvégén elhunyt. A 17. Sz. Általános Iskola közösségének oszlopos tagja volt. Szíve és szaktudása révén a könyvtár valódi menedékké vált mindazok számára, akik szerették a könyveket és a történetek világát. Szeretettel fogadta az olvasni vágyó tanulókat, bátorította őket a felfedezésre, és minden alkalommal mosollyal nyitotta ki előttük a tudás kapuit. Gyermekei iskolánk tanulói voltak, így Manyika még szorosabb szálakkal kötődött hozzánk. Szép emlékeink fűződnek a közösen átélt versenyekhez, a hangulatos, izgalmas könyvtári foglalkozásokhoz és mindahhoz a szeretetteljes figyelemhez, amelyet az iskolai életbe hozott. Alkotó kedvét jól mutatja, hogy mesekönyvet is írt, amelyet könyvtárunk továbbra is szeretettel őriz. Munkája és embersége maradandó nyomot hagyott mindannyiunkban. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Nagyon sokan fejezték ki együttérzésüket a poszt alatt, egy fiatal nő így írt:
Manyika Néni! Jó utat odaát ! Veled tanultuk meg, hol a könyv gerince és mi az a lábjegyzet, hol kell keresni a könyv kiadásának évét és a könyvtári kódokat is... Általad tudok ma könyvtárban eligazodni. Köszönöm 🤍🖤 Őszinte részvétem a családnak !
