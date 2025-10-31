Szeretett pedagógusát gyászolja a nyíregyházi iskola, nagyon sokan emlékeznek meg róla

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye a közösségi oldalára tette ki a szomorú hírt. A napokban elhunyt könyvtárosról az iskola is megemlékezett.

Az elhunyt könyvtárost sokan gyászolják

Elhunyt könyvtáros

Szomorú hírt közölt két hete közösségi oldalán a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, mert életének 80. évében elhunyt az intézmény nyugalmazott pedagógusa, Szentpéteri Zoltánné.