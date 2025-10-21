Gyász
Gyászol a nyíregyházi gimnázium: elhunyt a szeretett pedagógus
Mély fájdalom. Elhunyt tanárnőjétől búcsúzik az intézmény.
Szomorú hírt közölt közösségi oldalán a nyíregyházi intézmény. Elhunyt tanárnőjét gyászolja a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium.
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanárai is dolgozói mély fájdalommal értesültek arról, hogy gimnáziumunk nyugalmazott pedagógusa Szentpéteri Zoltánné életének 80. évében elhunyt. Szeretettel őrizzük szívünkben emlékét.
- olvasható az intézmény oldalán.
A temetés november 7-én, 10 órakor lesz a nyíregyházi Északi temetőben.
