Gyász

1 órája

Gyászol a nyíregyházi gimnázium: elhunyt a szeretett pedagógus

Mély fájdalom. Elhunyt tanárnőjétől búcsúzik az intézmény.

Szon.hu

Szomorú hírt közölt közösségi oldalán a nyíregyházi intézmény. Elhunyt tanárnőjét gyászolja a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium.

elhunyt tanárnő
Elhunyt tanárnőjét gyászolja a nyíregyházi gimnázium
Forrás:  Illusztráció: Pixabay

 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanárai is dolgozói mély fájdalommal értesültek arról, hogy gimnáziumunk nyugalmazott pedagógusa Szentpéteri Zoltánné életének 80. évében elhunyt. Szeretettel őrizzük szívünkben emlékét.

- olvasható az intézmény oldalán.

A temetés november 7-én, 10 órakor lesz a nyíregyházi Északi temetőben.

