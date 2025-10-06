Szomorú veszteség: tanárnőjét gyászolja a nyíregyházi gimnázium

Mély megrendeüléssel és nagy szomorúsággal fogadtuk a gyászhírt, hogy szeretett kolléganőnk Bánhegyesi Erzsébet 2025. október 4-én elhunyt.

Erzsike 1989-től volt tagja a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tantestületének. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen történelem-orosz nyelv majd a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán angol nyelvtanári szakon végzett.

Magas szintű szakmaisága szerénységgel párosult és a gyermekek iránti feltétlen elköteleződésével. Az ő szavaival élve: azért választotta a pedagóguspályát, mert úgy gondolta, nincs jobb dolog annál, hogy segíteni tud a diákoknak abban, hogy megvalósítsák az álmaikat és aztán együtt örülhetett velük a sikereiknek...

...Nagyon vártuk vissza, reméltük, hogy meggyógyul...

Végzős tanulóink meghívták a szalagavató ünnepségre, nagyon örült, hogy gondoltak rá........és pontosan azon a délutánon, azokban az órákban hagyta itt a földi világot amikor ünnepeltük a maturanduszokat.🖤