12 perce
Szomorú veszteség: tanárnőjét gyászolja a nyíregyházi gimnázium
62 éves korában végső nyugalomra tért. Iskolája közösségi oldalán búcsúzik az elhunyt tanárnőtől.
Gyászol a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Elhunyt a szeretett tanárnő, Bánhegyesi Erzsébet.
Az iskola közösségi oldalán számolt be a szomorú hírről:
Mély megrendeüléssel és nagy szomorúsággal fogadtuk a gyászhírt, hogy szeretett kolléganőnk Bánhegyesi Erzsébet 2025. október 4-én elhunyt.
Erzsike 1989-től volt tagja a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tantestületének. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen történelem-orosz nyelv majd a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán angol nyelvtanári szakon végzett.
Magas szintű szakmaisága szerénységgel párosult és a gyermekek iránti feltétlen elköteleződésével. Az ő szavaival élve: azért választotta a pedagóguspályát, mert úgy gondolta, nincs jobb dolog annál, hogy segíteni tud a diákoknak abban, hogy megvalósítsák az álmaikat és aztán együtt örülhetett velük a sikereiknek...
...Nagyon vártuk vissza, reméltük, hogy meggyógyul...
Végzős tanulóink meghívták a szalagavató ünnepségre, nagyon örült, hogy gondoltak rá........és pontosan azon a délutánon, azokban az órákban hagyta itt a földi világot amikor ünnepeltük a maturanduszokat.🖤
- búcsúztak oldalukon.
Nyíregyházán is nyert az éllovas – a megye kettő 2-es csoportjának hétvégi eredményei