Gyász

12 perce

Szomorú veszteség: tanárnőjét gyászolja a nyíregyházi gimnázium

Címkék#Kölcsey Ferenc Gimnázium#gyász#elhunyt

62 éves korában végső nyugalomra tért. Iskolája közösségi oldalán búcsúzik az elhunyt tanárnőtől.

Szon.hu

Gyászol a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Elhunyt a szeretett tanárnő, Bánhegyesi Erzsébet.

elhunyt
Elhunyt a nyíregyházi gimnázium tanárnője. 
Fotó: illusztráció: pixabay

Az iskola közösségi oldalán számolt be a szomorú hírről:

Mély megrendeüléssel és nagy szomorúsággal fogadtuk a gyászhírt, hogy szeretett kolléganőnk Bánhegyesi Erzsébet 2025. október 4-én elhunyt.

 Erzsike 1989-től volt tagja a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tantestületének. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen történelem-orosz nyelv majd a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán angol nyelvtanári szakon végzett. 

Magas szintű szakmaisága szerénységgel párosult és a gyermekek iránti feltétlen elköteleződésével. Az ő szavaival élve: azért választotta a pedagóguspályát, mert úgy gondolta, nincs jobb dolog annál, hogy segíteni tud a diákoknak abban, hogy megvalósítsák az álmaikat és aztán együtt örülhetett velük a sikereiknek...

...Nagyon vártuk vissza, reméltük, hogy meggyógyul...
Végzős tanulóink meghívták a szalagavató ünnepségre, nagyon örült, hogy gondoltak rá........és pontosan azon a délutánon, azokban az órákban hagyta itt a földi világot amikor ünnepeltük a maturanduszokat.🖤

 - búcsúztak oldalukon.

 

 

