Mély fájdalom

2 órája

Gyászolnak a szabolcsi tűzoltók, elhunyt a főtörzsőrmester

Megkapta a Tűzbiztonsági Érem bronz és ezüst, valamint a Szolgálati Érdemérem 10 és 15 éves fokozatát. 72. évében elhunyt Kovács Bertalan.

Szon.hu

Gyászolnak a tűzoltók: mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kovács Bertalan ny. tű. főtörzsőrmester életének 72. évében elhunyt - írták a katasztrófavédelem oldalán.

Elhunyt Kovács Bertalan ny. tű. főtörzsőrmester
Forrás: katasztrófavédelem

Elhunyt a kisvárdai tűzoltó

Kovács Bertalan 1953. február 16-án született Rétközberencsen. 1976. január 16-tól teljesített hivatásos szolgálatot a Kisvárdai Városi és Járási Tűzoltóparancsnokság állományában beosztott tűzoltó, majd gépkocsivezető beosztásban. 2000. november 30-ai hatállyal vonult szolgálati nyugállományba.

Vezetői, munkatársai fegyelmezett, tisztelettudó embernek jellemezték. Munkaköri feladatait szorgalmasan, precízen és szakszerűen végezte. Szolgálati teljesítményéért több alkalommal részesült különböző szintű elismerésben, köztük megkapta a Tűzbiztonsági Érem bronz és ezüst, valamint a Szolgálati Érdemérem 10 és 15 éves fokozatát.

Búcsúztatására református szertartás keretében 2025. október 09-én 15:00 órakor a Kisvárdai Régi Köztemetőben kerül sor.

