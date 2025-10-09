Díszoklevél az űrhajósnak, Bronz Emlékérme a mesternek

Kapu Tibor űrmissziója előtt tiszteleg a szülőföldje: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat Díszoklevelet adományoz hazánk kutató űrhajósának. Erről született döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés keddi ülésén. Az elismerést október 22-én veszi majd át Vásárosnaményban. A további napirendi pontok között dr. Kazsuk Attilától, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatójától megtudhattuk, hogy erősödött az adóbeszedés hatékonysága, javult az adófizetési fegyelem. Ez azért fontos, mert erre alapozható az alacsony adószint, és erre építhető a további adócsökkentési politika. A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tevékenységéről Szakács Áron László ügyvezetőtől hallhattunk tájékoztatót. Ebben kitért a tanácsadói munkában, valamint a határ menti együttműködési programokban elért eredményekre, majd az aktuális feladatokra. A közgyűlés szép pillanata volt, amikor átadtuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés Bronz Emlékérme kitüntető elismerést Szatmári Istvánné aranykoszorús babakészítő mesternek a kézműves hagyományok megőrzésében végzett kimagasló alkotó tevékenysége elismeréseként. Magas színvonalú munkáját, elkötelezettségét köszönjük és további sok sikert kívánunk, olvasható Seszták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnökének közösségi oldalán.

Fotó: Csutkai Csaba

Más témák is érdekelhetik: