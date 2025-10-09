október 9., csütörtök

Dénes névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerések

2 órája

Díszoklevél az űrhajósnak, Bronz Emlékérme a mesternek

Címkék#Kapu Tibor#Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat#Díszoklevél

Szon.hu

Kapu Tibor űrmissziója előtt tiszteleg a szülőföldje: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat Díszoklevelet adományoz hazánk kutató űrhajósának. Erről született döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés keddi ülésén. Az elismerést október 22-én veszi majd át Vásárosnaményban. A további napirendi pontok között dr. Kazsuk Attilától, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatójától megtudhattuk, hogy erősödött az adóbeszedés hatékonysága, javult az adófizetési fegyelem. Ez azért fontos, mert erre alapozható az alacsony adószint, és erre építhető a további adócsökkentési politika. A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tevékenységéről Szakács Áron László ügyvezetőtől hallhattunk tájékoztatót. Ebben kitért a tanácsadói munkában, valamint a határ menti együttműködési programokban elért eredményekre, majd az aktuális feladatokra. A közgyűlés szép pillanata volt, amikor átadtuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés Bronz Emlékérme kitüntető elismerést Szatmári Istvánné aranykoszorús babakészítő mesternek a kézműves hagyományok megőrzésében végzett kimagasló alkotó tevékenysége elismeréseként. Magas színvonalú munkáját, elkötelezettségét köszönjük és további sok sikert kívánunk, olvasható Seszták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnökének közösségi oldalán. 

Fotó: Csutkai Csaba

Más témák is érdekelhetik: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu