Elismerést vehettek át a vármegyei kormányhivatal kiemelkedő munkatársai

Címkék#elismeréseket#kormányhivatal#dolgozók

Román István főispán gratulált a miniszteri elismerést kapott kollégáinak.

Elismerést vehettek át a vármegyei kormányhivatal kiemelkedő munkatársai

Elismerést vehettek át a vármegyei kormányhivatal kiemelkedő munkatársai Navracsics Tibor minisztertől

Forrás: Román István facebook oldala

– Gratulálok munkatársaim miniszteri elismeréseihez, és köszönöm elhivatott, áldozatos munkájukat! – írta a napokban közösségi oldalán Román István vármegyei főispán. Majd így folytatódik a bejegyzés: – Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából 2025. szeptember 30-án miniszteri elismeréseket adományozott.  Az ünnepséget a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében tartották, amelyen Bodó Tibor az Informatikai Főosztály nyugállományba vonuló osztályvezetője a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérem elismerést vehette át.

 

 Miniszteri Elismerő Oklevelet vehettek át: Dr. Asztalos Zsuzsanna a Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Jogi és Perképviseleti Osztályának munkatársa, Dr. Czomba Csilla a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztály 2. munkatársa, Lakatosné Balogh Edina az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály osztályvezetője, Máténé Molnár Tímea a Tiszavasvári Járási Hivatal, Hatósági és Gyámügyi Osztályának osztályvezetője és Hulvej Bettina a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály munkatársa.

