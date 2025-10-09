34 perce
Sokkolta, amikor visszanézte a kamerát! Ezt művelte egy idegen az irodája előtt Nyíregyházán!
Meglepő fotókat osztott meg egy nő a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. Bár az elkövető arca nem látható tisztán, a bejegyzés szerzője bízik benne, hogy valaki felismeri...
„Kedves Ismeretlen Kertszépítő! Tudom, hogy most divat a zero waste, de legközelebb ne a mi virágainkat ‘recyclingolja’! – írta a hölgy.
Felismeri valaki az elkövetőt?
– A kamerákon jól látszik, ahogy kilopja a frissen ültetett növényeinket az irodánk elől. Az arc nem kivehető, de a kabát, a táska és az egyéb ruházat alapján biztosan lesz, aki felismeri! Péntek reggelig van ideje pótolni a kiásott növényeket, különben rendőrségi feljelentést teszünk. Nem a növények értéke, hanem az arcátlanság az, ami felháborító.”
A poszt alatt azonnal beindult a kommentáradat: „Ez már hihetetlen!” – fakadt ki az egyik hozzászóló. Egy másik pedig keserűen jegyezte meg: „Itt minden megy, ami nincs lebetonozva…”
