Sokkolta, amikor visszanézte a kamerát! Ezt művelte egy idegen az irodája előtt Nyíregyházán!

„Kedves Ismeretlen Kertszépítő! Tudom, hogy most divat a zero waste, de legközelebb ne a mi virágainkat ‘recyclingolja’! – írta a hölgy.

Ezt művelte az elkövető!

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Felvétel is készült az elkövetőről.

Felismeri valaki az elkövetőt?

– A kamerákon jól látszik, ahogy kilopja a frissen ültetett növényeinket az irodánk elől. Az arc nem kivehető, de a kabát, a táska és az egyéb ruházat alapján biztosan lesz, aki felismeri! Péntek reggelig van ideje pótolni a kiásott növényeket, különben rendőrségi feljelentést teszünk. Nem a növények értéke, hanem az arcátlanság az, ami felháborító.”