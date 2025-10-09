október 9., csütörtök

Sokkolta, amikor visszanézte a kamerát! Ezt művelte egy idegen az irodája előtt Nyíregyházán!

Meglepő fotókat osztott meg egy nő a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. Bár az elkövető arca nem látható tisztán, a bejegyzés szerzője bízik benne, hogy valaki felismeri...

Nagy Zoltán

„Kedves Ismeretlen Kertszépítő! Tudom, hogy most divat a zero waste, de legközelebb ne a mi virágainkat ‘recyclingolja’! – írta a hölgy

Bízik benne, hogy valaki felismeri az elkövetőt!
Ezt művelte az elkövető!
Forrás: Nyíregyen Hallottam
Felvétel is készült az elkövetőről.
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Felismeri valaki az elkövetőt?

– A kamerákon jól látszik, ahogy kilopja a frissen ültetett növényeinket az irodánk elől. Az arc nem kivehető, de a kabát, a táska és az egyéb ruházat alapján biztosan lesz, aki felismeri! Péntek reggelig van ideje pótolni a kiásott növényeket, különben rendőrségi feljelentést teszünk. Nem a növények értéke, hanem az arcátlanság az, ami felháborító.”

A poszt alatt azonnal beindult a kommentáradat: „Ez már hihetetlen!” – fakadt ki az egyik hozzászóló. Egy másik pedig keserűen jegyezte meg: „Itt minden megy, ami nincs lebetonozva…”

 

