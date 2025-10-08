október 8., szerda

Élmény kicsiknek, nagyoknak

50 perce

Élmény a javából: sétáltak és gokartoztak a tornapályán

Címkék#Erdei tornapálya#nordic walking#gokartozás

A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Közhasznú Egyesület rendezvénye gyerekeket és időseket egyaránt vonzott. Az élménynap egyik fénypontja a gokartozás volt.

Munkatársunktól

A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Közhasznú Egyesület sport-, egészség- és élménynapot tartott szerdán az Erdei tornapályán. A közös bemelegítés után a résztvevők kipróbálhatták a nordic walkingot, a gyerekek élménygokártozáson vehettek részt a Rolling Kids Projekt jóvoltából, a Határtalan Segítség Alapítvány közreműködésével, de egészséges ételeket is kóstolhattak a tornapályára látogatók, köztük az Eszterlánc Északi Óvoda jósavárosi óvodásai. A nyíregyházi élménynap nagy sikerrel zárult. 

Az élménynap egyik csúcspontja a gokartozás volt
Fotó: Bozsó Katalin

Az élménynap egy programsorozat része

Az élménynap egy több alkalmas eseménysorozat része, az egyesület már több sikeres programon van túl. Ennek állandó eleme, hogy nordic walking bottal közösen sétálnak együtt a különböző generációk tagjai. Ilyenkor Naninski és Figaro vezényletével közös zenés bemelegítésen vesznek részt, majd tanácsokat kapnak a helyes étkezésről Bartáné Balázsi Ildikó dietetikustól, de a mindennapi mozgás fontosságáról is hasznos, kézzel fogható információt kapnak. 

 

