Így izgultak a nyíregyházi Kossuth gimiben a diákok az Éld+ akadálypályán!

Az ÉLD+ Élménysport Diákoknak program 17 különböző élménysport kipróbálását biztosítja ingyenesen óvodai, iskolai és kollégiumi csoportok számára. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló program keretében osztálykirándulásokon vagy rendhagyó testnevelés órákon lehetőség nyílik a sportágak kipróbálására országszerte több helyszínen, és ezzel a résztvevő diákok különleges mozgásos élményekhez juthatnak. A Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium tanulói tíz feladatban is kipróbálhatták magukat szerdán akadálysportban.

Élménysport a Kossuth gimnáziumban Fotók: Sipeki Péter

Élménysport az iskolákban

Benkő Pétertől megtudtuk, céljuk az akadálysport népszerűsítése, hiszen ez a sportág akár ott lehet a következő olimpián. Közel hatezer diákkal szeretnék megismertetni a mozgásnak ezt a fajta örömét. Szerdán a Kossuth gimnázium tanulói kiállták a próbát, élvezték az ügyességi feladatokat.

Akadálysport: egy olyan sportág, ahol a résztvevőknek futás közben különféle akadályokat kell leküzdeniük. Lényege, hogy nem csak gyorsaságot, hanem ügyességet, erőt, állóképességet és kitartást is igényel. Jellemző akadályok:

mászás (falakon, köteleken, hálón)

kúszás (pl. drótháló vagy akadály alatt)

ugrás (árkok, akadályok felett)

cipelés (nehéz zsákok, homokzsák, farönk)

egyensúlyozás (keskeny gerendán, instabil felületen)

vízi akadályok (átfutás, átgázolás, néha úszás)

Nézd meg fotóinkon, hogy ezek közül milyen feladatokat oldottak meg a diákok: