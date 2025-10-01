Így izgultak a nyíregyházi Kossuth gimiben a diákok az Éld+ akadálypályán!

október 1., szerda

Szerdán a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium tanulói tíz feladatban is kipróbálhatták magukat. Az Éld + program keretében az akadálysportot szeretné népszerűsíteni a Magyar Diáksport Szövetség és az Extreme Trial Hungary Sportegyesület az általános- és középiskolások körében, az Aktív Magyarország támogatásával.

Szon.hu

Az ÉLD+ Élménysport Diákoknak program 17 különböző élménysport kipróbálását biztosítja ingyenesen óvodai, iskolai és kollégiumi csoportok számára. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló program keretében osztálykirándulásokon vagy rendhagyó testnevelés órákon lehetőség nyílik a sportágak kipróbálására országszerte több helyszínen, és ezzel a résztvevő diákok különleges mozgásos élményekhez juthatnak. A Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium tanulói tíz feladatban is kipróbálhatták magukat szerdán akadálysportban. 

élménysport
Élménysport a Kossuth gimnáziumban Fotók: Sipeki Péter 

Élménysport az iskolákban 

Benkő Pétertől megtudtuk, céljuk az akadálysport népszerűsítése, hiszen ez a sportág akár ott lehet a következő olimpián. Közel hatezer diákkal szeretnék megismertetni a mozgásnak ezt a fajta örömét. Szerdán a Kossuth gimnázium tanulói kiállták a  próbát, élvezték az ügyességi feladatokat. 

Akadálysport: egy olyan sportág, ahol a résztvevőknek futás közben különféle akadályokat kell leküzdeniük. Lényege, hogy nem csak gyorsaságot, hanem ügyességet, erőt, állóképességet és kitartást is igényel. Jellemző akadályok:

  • mászás (falakon, köteleken, hálón)
  • kúszás (pl. drótháló vagy akadály alatt)
  • ugrás (árkok, akadályok felett)
  • cipelés (nehéz zsákok, homokzsák, farönk)
  • egyensúlyozás (keskeny gerendán, instabil felületen)
  • vízi akadályok (átfutás, átgázolás, néha úszás)

Nézd meg fotóinkon, hogy ezek közül milyen feladatokat oldottak meg a diákok: 

Éld + program

Fotók: Sipeki Péter

