Konzervatív gondolkodók és irányzatok – biztos, hogy csak konzerválnak?

Szilvay Gergely egy magyar publicista, kutató és író, aki a konzervatív eszmetörténet és az amerikai történelem szakértőjeként ismert. A Rubicon Intézet tudományos munkatársa, valamint a Mandiner főmunkatársa. Doktori fokozatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskolájában szerezte. Tudományos érdeklődése középpontjában a konzervativizmus eszmetörténete és az Egyesült Államok történelme és kultúrája áll. Szilvay Gergely több könyvet is publikált. Legutóbbi műve, Az amerikai Dél – Régi rend az Újvilágban, a Rubicon Intézet kiadásában jelent meg. Szilvay Gergely aktívan jelen van a közéleti diskurzusban, rendszeresen publikál véleménycikkeket és elemzéseket a Mandiner oldalán, ahol több mint 1100 cikket írt eddig . Számos témában kifejti álláspontját, beleértve a transzneműséget, a gender-elméletet és az amerikai politikai rendszert.