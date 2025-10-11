október 11., szombat

Előadás

2 órája

Konzervatív gondolkodók és irányzatok – biztos, hogy csak konzerválnak?

Címkék#Szilvay Gergely#Nyíregyháza#publicista#előadás

Izgalmas előadás. Szilvay Gergely válaszolja meg a közönség kérdéseit.

Szon.hu

Ősszel is értékes gondolatokkal és előadásokkal várja az érdeklődőket a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Nyíregyházi Csoportja (KÉSZ).  A  KÉSZ meghívására érkezik október 29-én, szerdán  Nyíregyházára 17 órára a vármegyeházára Szilvay Gergely publicista. Előadásának témája: Konzervatív gondolkodók és irányzatok – biztos, hogy csak konzerválnak? A rendezvény ingyenes. 
 

Szilvay Gergely egy magyar publicista, kutató és író, aki a konzervatív eszmetörténet és az amerikai történelem szakértőjeként ismert. A Rubicon Intézet tudományos munkatársa, valamint a Mandiner főmunkatársa. Doktori fokozatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskolájában szerezte. Tudományos érdeklődése középpontjában a konzervativizmus eszmetörténete és az Egyesült Államok történelme és kultúrája áll. Szilvay Gergely több könyvet is publikált. Legutóbbi műve, Az amerikai Dél – Régi rend az Újvilágban, a Rubicon Intézet kiadásában jelent meg. Szilvay Gergely aktívan jelen van a közéleti diskurzusban, rendszeresen publikál véleménycikkeket és elemzéseket a Mandiner oldalán, ahol több mint 1100 cikket írt eddig . Számos témában kifejti álláspontját, beleértve a transzneműséget, a gender-elméletet és az amerikai politikai rendszert.

Más témákat is ajánlunk: 

 

