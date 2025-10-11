Jogos volt? Nem hiszed el, miért kapta meg élete büntetését a szabolcsi autós (videóval)

Telefonos applikációk, hűségkártyák – ezek olyan eszközök, melyekkel pontokat gyűjthetünk, amiket aztán ajándékokra, kedvezményekre válthatunk. Sokan nem tudják, de a gépjárművezetők zsebében lapuló rózsaszín kártya, azaz a jogosítvány is alkalmas a pontgyűjtésre – az már más kérdés, hogy az erre érkező pontokat senki sem gyűjti szívesen. Komolyra fordítva a szót, Magyarországon az ezredforduló után lépett életbe az úgynevezett közúti közlekedési előéleti pontrendszer. Ezt a köznyelv büntetőpont-rendszerként ismeri, ami nem véletlen, hiszen azokat a bizonyos pontokat a közlekedési szabályok megszegéséért kapjuk. A szabálytalankodás mértékétől függ, hogy egyszerre mennyit: kisebb szabálytalanságért egy jár, bűncselekmény elkövetésekor viszont 11. Sok autós felháborodik, amikor a pontokkal és a sokszor azokkal járó bírsággal szembesül, ám azt tudni kell, hogy a járművezetőt tetten érő rendőrnek nincs mérlegelési lehetősége, mivel a jogszabályok határozzák meg, hogy az adott szabálytalanságért mennyi pontot kell adni. Hamarosan ezekre is mutatunk példát, de mielőtt erre rátérnénk, nézzük meg, miért is volt szükség az előéleti pontrendszer bevezetésére!

A szabálytalan előzést is sok ponttal „honorálja" az előéleti pontrendszer

Fotó: police.hu / archiv

Vajon sikerrel járt az előéleti pontrendszer?

Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató a közelmúltban szerkesztőségünknek elmondta, a rendszert több mint 20 éve azért vezették be, hogy javítsanak a – nem túl rózsás – közlekedési morálon.

– Arról megoszlanak a vélemények, sikerrel jártak-e a szakemberek, hiszen manapság is rengeteg a felelőtlen szabályszegő az utakon, de az biztos, hogy sokaknak ugrik amiatt a vezetői engedélye – hangsúlyozta Hagymási Sándor.

A jogosítvány elvesztéséhez 18 pont összegyűjtése kell, és bizony, aki sokat szabálytalankodik, felelőtlenül vezet, annak hamar sikerül elérnie a limitet.

