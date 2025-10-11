1 órája
Jogos volt? Nem hiszed el, miért kapta meg élete büntetését a szabolcsi autós (videóval)
Az ezredforduló után egy nagy lépéssel kívántak javítani a közlekedési morálon. Az előéleti pontrendszer miatt azóta sok szabálytalankodónak vonták be a vezetői engedélyét.
Nem a rendőr, a jogszabály határozza meg, hány büntetőpontot kap a szabálytalankodó gépjárművezető
Fotó: Illusztráció: MW-Archív
Telefonos applikációk, hűségkártyák – ezek olyan eszközök, melyekkel pontokat gyűjthetünk, amiket aztán ajándékokra, kedvezményekre válthatunk. Sokan nem tudják, de a gépjárművezetők zsebében lapuló rózsaszín kártya, azaz a jogosítvány is alkalmas a pontgyűjtésre – az már más kérdés, hogy az erre érkező pontokat senki sem gyűjti szívesen. Komolyra fordítva a szót, Magyarországon az ezredforduló után lépett életbe az úgynevezett közúti közlekedési előéleti pontrendszer. Ezt a köznyelv büntetőpont-rendszerként ismeri, ami nem véletlen, hiszen azokat a bizonyos pontokat a közlekedési szabályok megszegéséért kapjuk. A szabálytalankodás mértékétől függ, hogy egyszerre mennyit: kisebb szabálytalanságért egy jár, bűncselekmény elkövetésekor viszont 11. Sok autós felháborodik, amikor a pontokkal és a sokszor azokkal járó bírsággal szembesül, ám azt tudni kell, hogy a járművezetőt tetten érő rendőrnek nincs mérlegelési lehetősége, mivel a jogszabályok határozzák meg, hogy az adott szabálytalanságért mennyi pontot kell adni. Hamarosan ezekre is mutatunk példát, de mielőtt erre rátérnénk, nézzük meg, miért is volt szükség az előéleti pontrendszer bevezetésére!
Vajon sikerrel járt az előéleti pontrendszer?
Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató a közelmúltban szerkesztőségünknek elmondta, a rendszert több mint 20 éve azért vezették be, hogy javítsanak a – nem túl rózsás – közlekedési morálon.
– Arról megoszlanak a vélemények, sikerrel jártak-e a szakemberek, hiszen manapság is rengeteg a felelőtlen szabályszegő az utakon, de az biztos, hogy sokaknak ugrik amiatt a vezetői engedélye – hangsúlyozta Hagymási Sándor.
A jogosítvány elvesztéséhez 18 pont összegyűjtése kell, és bizony, aki sokat szabálytalankodik, felelőtlenül vezet, annak hamar sikerül elérnie a limitet.
Korábban arról is írtunk, hogyan kaphatják vissza a jogosítványukat azok, akiktől bevonták azt a hatóságok.
A közelmúltban az egyik szabolcsi Facebook-csoportban fejezte ki nemtetszését az egyik járművezető, aki a piros lámpán áthajtásért kapott több mint 80 ezer forintos pénzbírságot, no meg a mellé járó 8 előéleti pontot. Annak érdekében, hogy minél többen megismerjék a pontrendszert, mutatjuk, hány büntetőpont jár az egyes szabályszegésekért.
A legtöbb előéleti pontot bűncselekmény elkövetésekor lehet kapni. Ezek a következők:
- Segítségnyújtás elmulasztása – 11 pont
- Közúti veszélyeztetés – 11 pont
- Közúti baleset okozása – 9 pont
- Ittas járművezetés – 11 pont
- Járművezetés bódult állapotban – 11 pont
- Járművezetés tiltott átengedése – 11 pont
- Cserbenhagyás – 11 pont
A fentiekhez képest jóval kevesebb pont jár a szabálysértésekért – ennek ellenére e pontokat sem érdemes gyűjteni.
A jobbra tartás elmulasztásáért például egy pontot adnak, de azért ebben a kategóriában is bőven akadnak magas pontszámok, amikkel búcsút inthetünk a jogosítványnak – főleg akkor, ha olyan hajmeresztő manővereket mutatunk be, amiket akár több büntetőkategóriával is „honorálhat” az intézkedő rendőr.
Szabálysértésekért járó előéleti pontok:
- Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méteres távolságon belül – 2 pont
- Bekanyarodási szabályok megsértése – 3 pont
- A közúti közlekedés rendjének megzavarása – 5 pont
- Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése – 6 pont
Akit érdekel a teljes lista, a Belügyminisztérium weboldalán megtalálja a nyilvántartások között, vagy ide kattintva. Aki pedig egy hajmeresztő előzésre kíváncsi, tekintse meg az alábbi videót!
