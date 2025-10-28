A gazdája sem érti, hogy került a póni a nyíregyházi főútra

Az elmúlt hétvége egyik legolvasottabb cikke a portálunkon egy póniról szólt: az Oroson beszélik Facebook-csoportba töltötte fel valaki a videót, amin egy póni az Orosi úton üget, majd vágtázik a tempósan haladó autók között. Természetesen a kommentelők sem hagyták szó nélkül az esetet. „És balra fordult a zöldnél?” – viccelődött valaki, de a legtöbben aggódtak. Voltak, akik az állatért, mások azért, nehogy balesetet okozzon az elszabadult póniló.

Az elszabadult póni az Orosi úton szaladgált

Fotó: Oroson beszélik

Az elszabadult póni gazdája nem érti, mi történhetett

Az elszabadult póni a nyíregyházi Orosi úton szerencsére nem okozott galibát, azóta pedig az is kiderült, honna és hogyan került a forgalmas útra. Az RTL Híradója megtalálta a póniló gazdáját, a nyíregyházi Kovács Andrást, aki nem érti, hogy szökhetett ki a kertjéből a legelészni kikötött póni, ami a Báró nevet viseli. A férfi elmondta: dupla görcsöt kötött a kantárra, amit a fához kötött, s az állatnak ezt sikerült valahogy kioldania. Kovács András halálra rémült, amikor a felesége szólt neki, hogy Báró az úton szaladgál. Szerinte az elszökött póni fél óránál többet nem tölthetett az udvaron kívül, s úgy vélte, már a hazautat kereshette, amikor ő hívogatni kezdte.