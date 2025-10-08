Óriási a baj! A pénzjutalom sem segít, kutyával keresi az eltűnt nőt a szabolcsi mentőcsapat

Két hete nem találják Horváth Albertné nyomát, aki szeptember végén tűnt el otthonából. Drónokkal, kutyákkal, csónakkal és szabolcsi önkéntesekkel is keresték, de még nem került elő az eltűnt nő, a nagyszabású kutatás eddig nem vezetett eredményre.

A Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület is kereste az eltűnt nőt

Fotó: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat

Eltűnt nő keresése

Ahogy arról a boon.hu is beszámolt, az Encsi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kérte egy 67 éves, gönci asszony eltűnése ügyében. Horváth Albertné 2025. szeptember 24-én délután távozott otthonából ismeretlen helyre. Az egész gönci térség megmozdult, hogy segítsen a Horváth családnak. A férj minden követ megmozgatott, plakátolt, 100 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel, és reménykedik, hogy felesége előkerül. Az eltűnt nő kutatására tett lépések továbra sem jártak sikerrel.

A Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület szeptember 25-én hajnalban kapta a riasztást, hogy előző nap délután 4-5 óra körül vette észre a család, hogy a gönci otthonukból elment az idős asszony, és azóta nem találják.

- Társszervezetünk, a Neptun Mentő és Búvárklub vezetőjétől kaptuk a riasztást, és meg is indultunk akkor két fővel és egy keresőkutyával. A keresést a helyi rendőrség koordinálta. Először megpróbáltuk személykövető kutyával tisztázni, hogy milyen irányba távozhatott a házból, a főút felé vezetett ki a kutya. Azt a területet jártuk át, aztán még a nap folyamán három másik kolléga is csatlakozott hozzánk az egyesületből, de sajnos nem vezetett eredményre a keresés. A főútvonal és a Hernád közötti területet néztük át, aztán a család, a rendőrség, és egyéb más szervezetek is folytatták a kutatást. Október 4-ére szerveztek ismételten egy nagyobb erejű keresést, amiben önkéntesek, családtagok, szomszédok, helyi önkormányzatok által küldött személyek, polgárőrök vettek részt és természetesen a rendőrség szintén nagy erővel. Mivel két szemtanú, az egyik, aki személyesen ismerte a hölgyet, hat óra tájban a Hernád töltésén látta a hölgyet, illetve egy másik szemtanú kilenckor szintén a töltésen egy hasonló személyleírású hölgyet látott, a rendőrség még egyszer ezt a területet vizsgáltatta át - részletezte a kutatás menetét dr. Papp István a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke, és hozzátette: szektorokra volt bontva a terület, három csapat indult útnak, mindegyikben voltak rendőrök, polgárőrök, speciális mentők, illetve civilek, rokonok, a család ismerősei, így kutatták át szinte lépésről lépésre azt a területet. A szántót, a mezőgazdaságilag megművelt területeket drónokkal vizsgálták.