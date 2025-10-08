1 órája
Óriási a baj! A pénzjutalom sem segít, kutyával keresi az eltűnt nőt a szabolcsi mentőcsapat
Szeptember 24-én ment el otthonról, azóta se találják a gönci asszonyt. Az eltűnt nő keresésében a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület is részt vett.
Két hete nem találják Horváth Albertné nyomát, aki szeptember végén tűnt el otthonából. Drónokkal, kutyákkal, csónakkal és szabolcsi önkéntesekkel is keresték, de még nem került elő az eltűnt nő, a nagyszabású kutatás eddig nem vezetett eredményre.
Eltűnt nő keresése
Ahogy arról a boon.hu is beszámolt, az Encsi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kérte egy 67 éves, gönci asszony eltűnése ügyében. Horváth Albertné 2025. szeptember 24-én délután távozott otthonából ismeretlen helyre. Az egész gönci térség megmozdult, hogy segítsen a Horváth családnak. A férj minden követ megmozgatott, plakátolt, 100 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel, és reménykedik, hogy felesége előkerül. Az eltűnt nő kutatására tett lépések továbra sem jártak sikerrel.
A Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület szeptember 25-én hajnalban kapta a riasztást, hogy előző nap délután 4-5 óra körül vette észre a család, hogy a gönci otthonukból elment az idős asszony, és azóta nem találják.
- Társszervezetünk, a Neptun Mentő és Búvárklub vezetőjétől kaptuk a riasztást, és meg is indultunk akkor két fővel és egy keresőkutyával. A keresést a helyi rendőrség koordinálta. Először megpróbáltuk személykövető kutyával tisztázni, hogy milyen irányba távozhatott a házból, a főút felé vezetett ki a kutya. Azt a területet jártuk át, aztán még a nap folyamán három másik kolléga is csatlakozott hozzánk az egyesületből, de sajnos nem vezetett eredményre a keresés. A főútvonal és a Hernád közötti területet néztük át, aztán a család, a rendőrség, és egyéb más szervezetek is folytatták a kutatást. Október 4-ére szerveztek ismételten egy nagyobb erejű keresést, amiben önkéntesek, családtagok, szomszédok, helyi önkormányzatok által küldött személyek, polgárőrök vettek részt és természetesen a rendőrség szintén nagy erővel. Mivel két szemtanú, az egyik, aki személyesen ismerte a hölgyet, hat óra tájban a Hernád töltésén látta a hölgyet, illetve egy másik szemtanú kilenckor szintén a töltésen egy hasonló személyleírású hölgyet látott, a rendőrség még egyszer ezt a területet vizsgáltatta át - részletezte a kutatás menetét dr. Papp István a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke, és hozzátette: szektorokra volt bontva a terület, három csapat indult útnak, mindegyikben voltak rendőrök, polgárőrök, speciális mentők, illetve civilek, rokonok, a család ismerősei, így kutatták át szinte lépésről lépésre azt a területet. A szántót, a mezőgazdaságilag megművelt területeket drónokkal vizsgálták.
- Az ártér rettenetesen nehezen járható, bozótos szederrel, egyéb növénnyel benőtt terület, azt is átvizsgáltuk. Mivel nem találtuk meg a hölgyet, még van remény, hogy messzebbre jutott el. A család elmondása szerint korábban is előfordult, hogy elment otthonról, és Miskolcon találták meg a demens asszonyt. Tehát azt sem lehet teljes mértékben kizárni, hogy valahol bolyong Budapesten, Miskolcon, vagy a két nagyobb település között, de hát ezek csak feltételezések. Reméljük, hogy a kiadott körözés alapján valahol ráismernek, megtalálják – fejezte ki reményét dr. Papp István.
Ahogy arról beszámoltunk, a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület legutóbb a vízbe esett egyetemista keresésében is részt vett.
Nagy erőkkel keresik, de egyre kétségbeejtőbb a helyzet! Az eltűnt egyetemista után több szabolcsi mentőegyesület is kutatott
Sajnos azóta sem találják, még minidg eltűntként keresi a rendőrség a több mint egy hete a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán vízbe esett egyetemistát. A csónakbaleset oka valószínűleg egy olyan örvény lehetett, ami az ágotai vészelzáró zsilipnél alakult ki. Hárman ki tudtak úszni a partra, egy ember, a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója azonban a vízben maradt. Nagy erőkkel keresik azóta is.
A hatóságok továbbra is várják a lakosság segítségét az eltűnt gönci nő keresésében:
- A nő 160 centiméter magas, átlagos testalkatú, haja vállig érő, őszes-fekete, szeme barna.
- Az Encsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt asszonyról, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón.
