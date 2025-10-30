október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztató rendezvény

2 órája

Erdőgazdálkodók és erdőtulajdonosok figyelem! Szakmai fórum lesz Nyíregyházán

Címkék#Nyíregyháza#Erdészeti Szakértői Hálózatának#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Erdészeti Szakértői Hálózata tájékoztató fórumot szervez. Föld- és erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók számára szolgálnak majd fontos információval.

Szon.hu

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Erdészeti Szakértői Hálózatának őszi erdészeti tájékoztató kampánya, ahol föld- és erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók kaphatnak naprakész és friss információkat. A rendezvény címe: „Erdészeti iránytű 2025 – aktualitások és felkészülés a jövő kihívásaira”.

Erdőgazdálkodókat várnak a rendezvényre
Föld- és erdőtulajdonosokat, erdőgazdálkodókat vár a kamara a szakmai rendezvényre
Fotó: WWF/Gálhidy László

Várják a régió föld- és erdőtulajdonosait és az erdőgazdálkodókat

Az eseményen tájékoztatást nyújtanak az EUDR rendeletre felkészülésről, az erdészeti 
támogatásokról, és egyéb erdészeti aktualitásokról; a tájékoztatót követően fórum jellegű 
szakmai dialógusra nyílik lehetőség - tájékoztatta portálunkat Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnöke.

  • A rendezvény időpontja: november 4-e, kedd, 13 és 15 óra között
  • Előadók: Rácz Imre, a NAK Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke - Köszöntő
  • Mező Ferenc, regionális erdészeti szakértő - Felkészülés az EUDR rendeletre, amit 
    az erdőgazdálkodóknak tudniuk kell
  • Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7., NAK Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei  Igazgatósága
    A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni online űrlap kitöltésével lehetséges. Regisztrálni itt lehetséges!

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu