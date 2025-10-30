Erdőgazdálkodók és erdőtulajdonosok figyelem! Szakmai fórum lesz Nyíregyházán

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Erdészeti Szakértői Hálózatának őszi erdészeti tájékoztató kampánya, ahol föld- és erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók kaphatnak naprakész és friss információkat. A rendezvény címe: „Erdészeti iránytű 2025 – aktualitások és felkészülés a jövő kihívásaira”.

Föld- és erdőtulajdonosokat, erdőgazdálkodókat vár a kamara a szakmai rendezvényre

Fotó: WWF/Gálhidy László

Várják a régió föld- és erdőtulajdonosait és az erdőgazdálkodókat

Az eseményen tájékoztatást nyújtanak az EUDR rendeletre felkészülésről, az erdészeti

támogatásokról, és egyéb erdészeti aktualitásokról; a tájékoztatót követően fórum jellegű

szakmai dialógusra nyílik lehetőség - tájékoztatta portálunkat Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnöke.

A rendezvény időpontja: november 4-e, kedd, 13 és 15 óra között

Előadók: Rácz Imre, a NAK Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke - Köszöntő

Mező Ferenc, regionális erdészeti szakértő - Felkészülés az EUDR rendeletre, amit

az erdőgazdálkodóknak tudniuk kell

az erdőgazdálkodóknak tudniuk kell Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7., NAK Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága

A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni online űrlap kitöltésével lehetséges. Regisztrálni itt lehetséges!

Ajánljuk még: