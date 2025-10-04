Kulisszatitkok Szabolcs-Szatmár-Beregben: több résztvevővel érkezik az Erőművek Éjszakája

Az idén sem maradhat el a népszerű országos program, az Erőművek Éjszakája. A programsorozat keretében október 17-én várják az érdeklődőket, akik betekinthetnek az egyes létesítmények működésének kulisszái mögé. Ahogy a korábbi években, úgy az idén is számos vármegyei létesítmény csatlakozott a programhoz. A részvétel ezúttal is ingyenes, ám előzetes regisztrációhoz kötött, amit október 1-jétől a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon lehet megtenni.

A nyíregyházi Hulladékkezelő Központ kulisszái mögé is belehetünk az Erőművek Éjszakája keretében

Új résztvevőkkel vár az Erőművek Éjszakája

A vármegyei helyszínek listáján két új szereplőt is találunk: Nyíregyházán látogatható lesz a város ikonikus víztornya, ahol a pazar kilátás mellett azt is megtudhatják az érdeklődők, hogyan látja el vízzel a várost a lehengerlő komplexum. A Nyírtávhő is csatlakozott az Erőművek Éjszakájához. A szolgáltató I. számú alállomásán a távfűtés működésébe nyerhetnek betekintést a programsorozat résztvevői.

Ahogy az elmúlt években, úgy az idén is lehetőség nyílik belesni a tiszalöki vízerőmű kulisszái mögé. A létesítmény a Tisza energiáját használja fel, s a programon kiderül, hogyan lesz a folyó erejéből elektromos áram. Szintén a vármegyei résztvevők sorát gazdagítja a nyíregyházi Hulladékkezelő Központ, ahol a modern hulladékgazdálkodás folyamatát tárják a lakosság elé.

Nem érdemes halogatni a regisztrációt, ugyanis a szervezők tájékoztatása szerint az Erőművek Éjszakája évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, így hamar megtelhetnek a helyek az egyes helyszíneken.