október 4., szombat

Ferenc névnap

14°
+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erőművek Éjszakája

1 órája

Kulisszatitkok Szabolcs-Szatmár-Beregben: több résztvevővel érkezik az Erőművek Éjszakája

Címkék#Nyíregyháza#Erőművek Éjszakája#Hulladékkezelő Központ

Sokan szeretnek belesni egy-egy létesítmény kulisszái mögé, s ezt hamarosan szakértő segítséggel tehetik meg. Az Erőművek Éjszakája még több vármegyei programmal várja az érdeklődőket.

Szon.hu
Kulisszatitkok Szabolcs-Szatmár-Beregben: több résztvevővel érkezik az Erőművek Éjszakája

A tiszalöki vízerőmű is feltárja titkai az érdeklődők előtt

Fotó: illusztráció: Wikipédia

Az idén sem maradhat el a népszerű országos program, az Erőművek Éjszakája. A programsorozat keretében október 17-én várják az érdeklődőket, akik betekinthetnek az egyes létesítmények működésének kulisszái mögé. Ahogy a korábbi években, úgy az idén is számos vármegyei létesítmény csatlakozott a programhoz. A részvétel ezúttal is ingyenes, ám előzetes regisztrációhoz kötött, amit október 1-jétől a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon lehet megtenni.

Az Erőművek Éjszakája még több megyei programmal érkezik
A nyíregyházi Hulladékkezelő Központ kulisszái mögé is belehetünk az Erőművek Éjszakája keretében
Illusztráció: KM-archív

Új résztvevőkkel vár az Erőművek Éjszakája

A vármegyei helyszínek listáján két új szereplőt is találunk: Nyíregyházán látogatható lesz a város ikonikus víztornya, ahol a pazar kilátás mellett azt is megtudhatják az érdeklődők, hogyan látja el vízzel a várost a lehengerlő komplexum. A Nyírtávhő is csatlakozott az Erőművek Éjszakájához. A szolgáltató I. számú alállomásán a távfűtés működésébe nyerhetnek betekintést a programsorozat résztvevői.

 Ahogy az elmúlt években, úgy az idén is lehetőség nyílik belesni a tiszalöki vízerőmű kulisszái mögé. A létesítmény a Tisza energiáját használja fel, s a programon kiderül, hogyan lesz a folyó erejéből elektromos áram. Szintén a vármegyei résztvevők sorát gazdagítja a nyíregyházi Hulladékkezelő Központ, ahol a modern hulladékgazdálkodás folyamatát tárják a lakosság elé.

Nem érdemes halogatni a regisztrációt, ugyanis a szervezők tájékoztatása szerint az Erőművek Éjszakája évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, így hamar megtelhetnek a helyek az egyes helyszíneken.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu