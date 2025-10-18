A motoros atya különös cselekedete Kisvárdán

„Kedves István Atya! Vagy, ahogy baráti megszólításban mondanám: MOTOROS ATYA! Szeretettel és megbecsüléssel gondolok rátok! Fogadja az IFJÚ PÁR és az egész Család gratulációmat, szívből jövő jókívánságaimmal karöltve! Valóban különleges alkalom, KÜLÖNLEGES ESKÜVŐ részesei lehettetek! Amikor olvastam soraid, az első gondolat ami eszembe jutott: Isteni AJÁNDÉK! Nemcsak az esemény, de EZ A PILLANAT is! Isten ajándéka! Amikor egy apa az oltár előtt esketheti fiát, az érzést talán szavakba önteni nem lehet! Hiszen ti akkor és ott mindannyian,együtt örülhettetek és osztozhattatok ebben a különleges kegyelemben, ami számotokra megadatott! ️Isten óvja és vigyázza az IFJÚ PÁR életét! Gondoskodjon és áldja őket jóságának minden szeretetével! És tartson meg egymásnak benneteket az egész családdal, szerető és támogató háttérként, velük egységben! GRATULÁLOK! Dicsőség Jézus Krisztusnak!” - írta a közösségi oldalán a napokban dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő.

Esküvő Kisvárdán: atya, fia...

Fotó: egyházközség

Esküvő: megható pillanatok Kisvárdán

S hogy mire, pontosabban kire, kikre gondolt dr. Seszták Miklós?

A Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség oldaláról kiderült: Demkó István parókus volt az, aki megeskette a fiát. „Természetesen minden esküvő különleges és emlékezetes! Azonban most elsőszülött gyermekemet, Istvánt eskettem, aki T. Boglárkát vette feleségül. Közel 10 évvel ezelőtt, igazán ifjú emberekként ismerkedtek meg és most úgy döntöttek, hogy Isten áldását kérve folytatják azt a közös utat, mely előttük áll! Azt szokták mondani, a szív olyan, mint egy ház: sok szoba van benne. Emlékek, örömök, küzdelmek, álmok, remény és maga a Jóisten lakik ott! Azonban olykor szóba jön a szívem csücske, amit csak az tölthet meg, akit igazán szeretek. És ha valaki egyszer odabent elhelyezte a bögréjét és a cipőjét, az bizony előkelő helyben részesül. Kívánjuk, hogy ezt a nemes helyet egy tartalmas, hosszú, hittel teli, szeretetteljes életpélda által megőrizzétek egymás szívében. Lássátok majd családotokat, mint az Olajfa sarjadékait asztalotok körül, akiknek a szívetek csücskében már bizonyára előre el lesz készítve a hely! Köszönet Tamás atyának és annak a sok-sok kedves embernek, fáradozóknak, közreműködőknek és meghívott vendégeknek, akik mindent megtettek azért, hogy ez a nap olyan szép legyen, amilyennek megálmodtátok! Pista Fiam, Kedves Bogica! Isten bőséges áldását kérjük Rátok! (apa, Anya, testvérek, a rokonok és a barátok)” – áll a bejegyzésben.