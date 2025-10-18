október 18., szombat

Mindent elönt az e-hulladék

1 órája

Megmentenéd a folyót? Mutasd be az ötleted a PET Kupának!

Címkék#Európai Hulladékcsökkentési Hét#PET Kupa#e-hulladék#újrahasznosítás

Egyre több az e-hulladék a világon, tenni kell valamit. Nem véletlen, hogy az idei Európai Hulladékcsökkentési Hét témája is ez.

Szon.hu
Megmentenéd a folyót? Mutasd be az ötleted a PET Kupának!

A PET Kupa évek óta zászlóvivője a szemétgyűjtésnek és az újrahasznosításnak

Fotó: Illusztráció: PET Kupa

Magyarország az idén immár 12. alkalommal csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Héthez. A kezdeményezés 2009-ben indult, s ennek keretében a részt vevő országokban az önkéntesek saját ötleteket mutatnak be, melyekkel felhívják a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének megelőzésére, a szemétmennyiség csökkentésére, továbbá a termékek és az anyagok újrahasznosítására is. Az idei témahét középpontjában az e-hulladék áll, ami sajnos a világ leggyorsabban gyarapodó hulladéktípusa. Ez ellen viszont szinte bárki tehet egy jó ötlettel. Ezeket várja a PET Kupa Egyesület, ami az idén a témahét területi koordinátoraként is a tisztább, kevésbé szennyezett környezetért dolgozik.

Európai Hulladékcsökkentési Hét fő témája az e-hulladék
Európai Hulladékcsökkentési Hét az idén az e-hulladékra fókuszál
 Illusztráció: Pixabay.hu

Európai Hulladékcsökkentési Hét a Tisza mentén

Tisza-menti települési önkormányzatok, vállalkozók, intézmények, lelkes környezetvédők ötleteit fogadják, melyek megvalósításával sokat tehetnénk a környezetünk megóvásáért. 

A kategóriák következők:

  •  a hulladékképződés megelőzése vagy csökkentése
  • az újrahasználat
  • a hulladék szelektálása és hasznosítása
  • hulladékszedési akció

A beküldési határidő november 5-e. További részletek az egyesület közösségi oldalán.

 

