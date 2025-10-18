1 órája
Megmentenéd a folyót? Mutasd be az ötleted a PET Kupának!
Egyre több az e-hulladék a világon, tenni kell valamit. Nem véletlen, hogy az idei Európai Hulladékcsökkentési Hét témája is ez.
A PET Kupa évek óta zászlóvivője a szemétgyűjtésnek és az újrahasznosításnak
Fotó: Illusztráció: PET Kupa
Magyarország az idén immár 12. alkalommal csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Héthez. A kezdeményezés 2009-ben indult, s ennek keretében a részt vevő országokban az önkéntesek saját ötleteket mutatnak be, melyekkel felhívják a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének megelőzésére, a szemétmennyiség csökkentésére, továbbá a termékek és az anyagok újrahasznosítására is. Az idei témahét középpontjában az e-hulladék áll, ami sajnos a világ leggyorsabban gyarapodó hulladéktípusa. Ez ellen viszont szinte bárki tehet egy jó ötlettel. Ezeket várja a PET Kupa Egyesület, ami az idén a témahét területi koordinátoraként is a tisztább, kevésbé szennyezett környezetért dolgozik.
Európai Hulladékcsökkentési Hét a Tisza mentén
Tisza-menti települési önkormányzatok, vállalkozók, intézmények, lelkes környezetvédők ötleteit fogadják, melyek megvalósításával sokat tehetnénk a környezetünk megóvásáért.
A kategóriák következők:
- a hulladékképződés megelőzése vagy csökkentése
- az újrahasználat
- a hulladék szelektálása és hasznosítása
- hulladékszedési akció
A beküldési határidő november 5-e. További részletek az egyesület közösségi oldalán.
Így lopják el az autódat 30 másodperc alatt! - ez lenne a kényelem ára? (videóval)
Sokkoló felvételek: a felismerhetetlenségig összetört a vétlen autó, az okozónak már korábban is volt balesete (brutális fotók)