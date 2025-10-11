A láncra vert lelkekért harcol az év civil állatvédője – az idén is nyíregyházi a díjazott

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány harmadik alkalommal díjazta az állatvédelem különböző területein kiemelkedő tevékenységet végző szakembereket október. Az elismeréseket Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, valamint dr. Vetter Szilvia, az alapítvány elnöke adták át október 4-án, az állatok világnapján. Az Év civil állatvédője díjat 2025-ben is egy elkötelezett nyíregyházi állatvédő kapta: Földi Andrea, a Láncra Vert Lelkekért Alapítvány alapítója, a felelős állattartás szószólója, aki erőn felül gondoskodik a nehéz körülmények között élő, gazdátlan kutyákról és macskákról a térségben.

Fotó: Kovács Bálint

Év civil állatvédője: nem először került Nyíregyházára a díj

Tavaly is egy nyíregyházi állatvédő, Vidra Beáta vehette át a rangos elismerést.

Az elsődleges szempont mindig az állatok mentése, az életük védelme, legyen szó gyepmesteri telepen lévő, altatásra váró, gondatlan tartás, kínzás miatt szenvedő kutyáról

– mondta akkor szerkesztőségünk vendégeként a PCAS Állatmentő Egyesület alapítója. Az idei díjazott, Földi Andrea is elfogadta a meghívásunkat, így hamarosan podcast-sorozatunk vendégeként ismerhetjük meg a civil állatvédőt.

A szakmai díjakkal azoknak az állatorvosoknak, jogászoknak, állatkerti szakembereknek, civileknek, rendőröket, polgárőröknek és közéleti személyiségeknek a munkáját ismerik el, akik hozzájárulnak az állatvédelem fejlődéséhez, társadalmi elfogadottságának és presztízsének növeléséhez. Az idén először két rendőrkutya is díjat kapott társadalmunkban betöltött kiemelt szerepéért, hűségéért, bátorságáért.

Az október 4-ei ünnepségről és a díjazottakról a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány honlapján olvashatnak részletesen.