Vásárosnamény

1 órája

Tizennégy halott pihen a templom alatt

A gyászolók vasárnapján istentiszteletet tartanak a naményi református templomban, amely alatt a Lónyay család sírboltja található. November első hetében hat településen tart evangelizációs estéket az egyházközség.

A mai, 4. templom 1937-ben jött létre Vásárosnaményban

Forrás: refnameny.hu

Három közelgő eseményről is hírt adott a napokban a Vásárosnaményi Református Egyházközség. Október 31-én, pénteken 10.30 órától ünnepi istentiszteletet tartanak a templomban, 18 órától is ugyanez lesz a program, csakhogy konfirmandusok szolgálatával, a gyülekezeti házban. November 2-án, a gyászolók vasárnapján is istentiszteletre várják a híveket 10.30 órától. „Akarsz-e meggyógyulni?” Ezzel a jeligével indulnak útjukra az Evangelizációs esték november 3. és 8. között (hétfőtől-szombatig) minden nap 18 órától, vasárnap 10.30 órától úrvacsoraosztással zárul a program a vásárosnaményi református templomban.

evangelizációs esték
„Akarsz-e meggyógyulni?” Ezzel a jeligével indulnak útjukra az Evangelizációs esték 
Forrás: refnameny.hu

Evangelizációs esték – időpontok, helyszínek és szolgálattevők: 

  1. Hétfő: Szabolcsbáka – Kisjuhászné Bartha Katalin lelkipásztor
  2. Kedd: Tuzsér – Bodnár Róbert lelkipásztor
  3. Szerda: Nagyvarsány – Móré Csaba lelkipásztor
  4. Csütörtök: Szabolcsveresmart – Berencsi Balázs lelkipásztor
  5. Péntek: Kisvárda – Bartha Gyula nyugdíjas esperes
  6. Szombat (és a vasárnapi, gyászolók istentiszteletén): Vásárosnamény – Hajdu Zoltán, a Bethánia CE Szövetség missziói titkára

„Túlélte” a zászlósbárány

A naményi „négy templom” történetéről az egyházközség honlapján olvashatunk. A XIII.-XIV. században építettek egy kis templomot, amely kápolnaként szolgált. Falait falfestmények díszítették, a boltozat zárókövén zászlósbárányt helyeztek el. 1610-ben építették a második templomot. A Vásárosnaményi Református Egyházközség 1540-ben alakult. Az egyházi élet kiépítésében és felvirágoztatásában nagy szerepet játszott a Lónyay család, elhunyt tagjai sírboltját a templom alatt találjuk, ahol 14 halott pihen. 

A 3. templomot 1798-ban építették, két haragja volt, kazettás mennyezettel díszítették. Évtizedekkel később a 200 férőhelyes templomhoz tornyot emeltek. A mai, 4. templom 1937-ben jött létre, ebbe beépítették a késő gótikus zárókövet az első templomból (a zászlós bárányt), Lónyay Zsuzsanna sírfeliratát és az 1610-ből származó gerendadarabot mint ablakpárkány védőkorlátot. Félezer ülőhely és 200 állóhely áll rendelkezésre, a templom két haranggal büszkélkedhet – derül ki dr. Pótor Imre református lelkipásztor, tanár tanulmányából.

 

