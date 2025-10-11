Ezt látni kell! Így ünnepelték az időseket Gulácson (fotókkal)

– „A haja őszén megcsillan mosolygón

A verőfény, mint a havas mezőkön.” – írta Juhász Gyula.

Ha idősek napjára hívnak, gyakran eszembe jutnak ezek a gyönyörű sorok. Gulácson, Balla Zsolt polgármester meghívására ma egy igazán szívvel-lélekkel szervezett rendezvényen vehettem részt, ahol Zsoltnak mindenkihez volt egy kedves szava – ahogy mondani szokták, két ember között a legrövidebb út a mosoly – írta közösségi oldalán dr. Tilki Attila a térség országgyűlésiképviselője, aki jelen volt az ünnepségen.

Idősek napja : Gulácson köszöntötték a szépkorúakat Fotó: Bodnárné Varga Éva

Az idősek köszöntéséhez hozzátette: a kormány számára az idősek megbecsülése nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul. Az elmúlt időszak háborús inflációja ellenére is támogatjuk a nyugdíjasokat, és mindent megteszünk az indokolatlan áremelések visszaszorításáért. A 30 000 forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 303 213 nyugdíjas kapta meg, és több mint 15 milliárd forint értékben már be is váltották –emlékeztetett a képviselő.

Kollégánk is jelen volt az eseményen, nézze meg az alábbi fotókat: