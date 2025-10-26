Facsemeték a gyermekekért Baktalórántházán

Facsemeték a gyermekek tiszteletére. Az életfaültetés nagy hagyománnyal rendelkezik Baktalórántháza városában, az újszülötteknek nemzeti ünnepünkön, október 23-án is ültettek emlékfákat. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) helyi szervezetének kezdeményezésére és szervezésében 2019 óta minden évben megrendezték a facsemeték elültetését. Immár közel 100 család 130 gyermekének ültettek a szülők, a nagyszülők kis fát.

Facsemeték a gyermekek tiszteletére: sok család él ezzel a lehetősággel

Fotó: KÉSZ

Facsemeték a gyermekek tiszteletére: részt vett az ültetésben a család

Az idén mintegy 22 család 26 gyermekének tiszteletére került a földbe egy-egy facsemete. A rendezvényen részt vettek a babák, a szülők és a nagyszülők. Lázár István plébános megáldotta és megszentelte a családokat, a gyermekeket. Az önkormányzat képviseletében Kozma Attila alpolgármester, a Nyírerdő Zrt. Baktai Erdészetétől Müller József, a védőnői szolgálat részéről Baktiné Vámos Zsuzsanna vett részt a rendezvényen – tájékoztatta szerkesztőségünket Némethné Csubák Éva, a KÉSZ helyi szervezetének az elnöke.