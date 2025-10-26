október 26., vasárnap

Dömötör névnap

14°
+13
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életfaültetés

2 órája

Facsemeték a gyermekekért Baktalórántházán

Címkék#Nyírerdő Zrt Baktai Erdészet#Némethné Csubák Éva#tisztelet#facsemeték#család

Facsemeték a parkban Baktalórántházán. Facsemeték a gyermekeknek.

Szon.hu
Facsemeték a gyermekekért Baktalórántházán

Facsemeteék agyermekek tiszteletére: az idén is sokan jöttek el a KÉSZ programjára

Fotó: KÉSZ

Facsemeték  a gyermekek tiszteletére. Az életfaültetés nagy hagyománnyal rendelkezik Baktalórántháza városában, az újszülötteknek nemzeti ünnepünkön, október 23-án is ültettek emlékfákat. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) helyi szervezetének kezdeményezésére és szervezésében 2019 óta minden évben megrendezték a facsemeték elültetését. Immár közel 100 család 130 gyermekének ültettek a szülők, a nagyszülők kis fát. 

Facsemeték, életfaültetés, Keresztény értelmiségiek Szövetsége, Baktalórántháza, Lázár István, Kozma Attila, Nyírerdő Zrt., facsemete
Facsemeték  a gyermekek tiszteletére: sok család él ezzel  a lehetősággel
Fotó: KÉSZ

Facsemeték a gyermekek tiszteletére: részt vett az ültetésben a család

Az idén mintegy 22 család 26 gyermekének tiszteletére került a földbe egy-egy facsemete. A rendezvényen részt vettek a babák, a szülők és a nagyszülők. Lázár István plébános megáldotta és megszentelte a családokat, a gyermekeket. Az önkormányzat képviseletében Kozma Attila alpolgármester, a Nyírerdő Zrt. Baktai Erdészetétől Müller József, a védőnői szolgálat részéről Baktiné Vámos Zsuzsanna vett részt a rendezvényen – tájékoztatta szerkesztőségünket Némethné Csubák Éva, a KÉSZ helyi szervezetének az elnöke.

Facsemeték, életfaültetés, Keresztény értelmiségiek Szövetsége, Baktalórántháza, Lázár István, Kozma Attila, Nyírerdő Zrt., facsemete
Facsemeték  a gyermekek tiszteletére: közös családi program, amire emlékezni fognak mindig
Fotó: KÉSZ

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu