Ezen a szép reggelen idáig süllyedni Szabolcsban? Kiderült, mit éltek át a lakók, amíg a fél megye aludt!

Reggelre látványos hőmérsékleti különbségek alakultak ki Magyarországon – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. péntek reggeli közléséből.

Fagypont alá süllyedt a hőmérséklet

Az északi és északnyugati, felhősebb tájakon mindössze 8–9 fokig csökkent a hőmérséklet, ami 3–4 fokkal melegebb az ilyenkor szokásosnál.

Ezzel szemben az ország többi részén, ahol derült és szélcsendes volt az éjszaka, már jóval hidegebben indult a nap – több helyen 1–2 fokot mértek, a hidegre hajlamos térségekben pedig fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.

„Ti mennyire fáztatok ma reggel?” – tette fel a kérdést a HungaroMet közösségi oldalán.

🌥️ Változékony, de többnyire száraz napok jönnek

Péntek

Pénteken északon és délen is megnövekszik a felhőzet, helyenként gyenge eső is előfordulhat.

A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül alakul, estére pedig az északnyugati szél többfelé élénkebbé válik.

Szombat – hidegfront érkezik

Szombaton kezdetben borult, erősen felhős lesz az ég, de napközben fokozatosan szakadozik a felhőtakaró.

A szél többfelé élénk, néhol erős is lehet, és elszórtan záporok is kialakulhatnak.

Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fokos csúcsra számíthatunk.

A nap folyamán hidegfront éri el az országot.

Vasárnap – derűsebb, hűvös idő

Reggelre sok helyen köd és alacsonyszintű felhőzet alakulhat ki, de ezek fokozatosan megszűnnek.

Utána napos, száraz idő várható.

A szél gyenge marad, viszont reggel többfelé talajmenti fagy is előfordulhat.

Délután 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfő – csendes, napsütéses kezdés

A köd feloszlása után többnyire napos, fátyolfelhős időre van kilátás, csapadék nélkül.

Reggel fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, délutánra viszont 10–15 fokig emelkedik.

Kedd – ismét felhősödés, nyugaton esővel

Kedden fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és nyugaton már gyenge eső is előfordulhat az esti órákban.

Reggel ismét hideg lesz, napközben 12–17 fok közötti csúcshőmérséklet várható.

Összességében:

Az előttünk álló napokban fokozatos lehűlés, helyenkénti záporok, és hűvös, de többnyire száraz időjárás jellemzi majd az országot.

Aki korán kel, vastagabb kabáttal jobban jár — a hajnali fagyok ismét kopogtatnak. 🧥❄️