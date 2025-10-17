október 17., péntek

Hedvig névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hinnye!

30 perce

Ezen a szép reggelen idáig süllyedni Szabolcsban? Kiderült, mit éltek át a lakók, amíg a fél megye aludt!

Címkék#ország#reggel#térség

Reggelre komoly kontraszt alakult ki az országban!

Szon.hu
Ezen a szép reggelen idáig süllyedni Szabolcsban? Kiderült, mit éltek át a lakók, amíg a fél megye aludt!

Fagy lepte meg a szabolcsi települést...

Forrás: illusztráció / getty images

Reggelre látványos hőmérsékleti különbségek alakultak ki Magyarországon – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. péntek reggeli közléséből.

Fagypont alá süllyedt a hőmérséklet

Az északi és északnyugati, felhősebb tájakon mindössze 8–9 fokig csökkent a hőmérséklet, ami 3–4 fokkal melegebb az ilyenkor szokásosnál.
Ezzel szemben az ország többi részén, ahol derült és szélcsendes volt az éjszaka, már jóval hidegebben indult a nap – több helyen 1–2 fokot mértek, a hidegre hajlamos térségekben pedig fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.

„Ti mennyire fáztatok ma reggel?” – tette fel a kérdést a HungaroMet közösségi oldalán.

🌥️ Változékony, de többnyire száraz napok jönnek

Péntek

Pénteken északon és délen is megnövekszik a felhőzet, helyenként gyenge eső is előfordulhat.
A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül alakul, estére pedig az északnyugati szél többfelé élénkebbé válik.

Szombat – hidegfront érkezik

Szombaton kezdetben borult, erősen felhős lesz az ég, de napközben fokozatosan szakadozik a felhőtakaró.
A szél többfelé élénk, néhol erős is lehet, és elszórtan záporok is kialakulhatnak.
Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fokos csúcsra számíthatunk.
A nap folyamán hidegfront éri el az országot.

Vasárnap – derűsebb, hűvös idő

Reggelre sok helyen köd és alacsonyszintű felhőzet alakulhat ki, de ezek fokozatosan megszűnnek.
Utána napos, száraz idő várható.
A szél gyenge marad, viszont reggel többfelé talajmenti fagy is előfordulhat.
Délután 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfő – csendes, napsütéses kezdés

A köd feloszlása után többnyire napos, fátyolfelhős időre van kilátás, csapadék nélkül.
Reggel fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, délutánra viszont 10–15 fokig emelkedik.

Kedd – ismét felhősödés, nyugaton esővel

Kedden fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és nyugaton már gyenge eső is előfordulhat az esti órákban.
Reggel ismét hideg lesz, napközben 12–17 fok közötti csúcshőmérséklet várható.

Összességében:

Az előttünk álló napokban fokozatos lehűlés, helyenkénti záporok, és hűvös, de többnyire száraz időjárás jellemzi majd az országot.
Aki korán kel, vastagabb kabáttal jobban jár — a hajnali fagyok ismét kopogtatnak. 🧥❄️

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu