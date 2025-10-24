Ambulancia nyílik a nyíregyházi kórházban–egy teljesen új lehetőség a gyógyulásra

– Mostantól Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is elérhető a krónikus fájdalom kezelésére specializálódott fájdalomambulancia! A Jósa András Tagkórház – Gyermekgyógyászati tömbben (mélyföldszint IV.)– adta hírül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak közösségi oldalán.

Fájdalomambulancia a nyíregyházi kórházban

Fájdalomambulancia működik a nyíregyházi kórházban

A szakmai munkát két tapasztalt aneszteziológus szakorvos, dr. Kiss Anett és dr. Udvarhelyi Anna végzi, akik több egészségügyi intézményben és nemzetközi gyakorlatorientált tanfolyamokon szereztek szakmai tapasztalatot a krónikus fájdalom kezelésének korszerű módszereiben. Megszerzett tudásukat a vármegye lakóinak szolgálatába állítják, hogy komplex, személyre szabott segítséget nyújthassanak a tartós fájdalommal élőknek.

Vannak, akik számára a fájdalom nem múló tünet, hanem állandó kísérő. Egy operáció, baleset vagy idegi eredetű probléma után is megmarad, hónapokon, sőt éveken át. Ők azok, akik már mindent kipróbáltak: gyógyszereket, kezeléseket, vizsgálatokat – és mégsem szűnik a fájdalom.A fájdalomambulancia nem egyszerűen egy új szakrendelés, hanem egy komplex szemléletű ellátási forma, ahol a krónikus fájdalmat önálló betegségként kezelik. Ide azok a betegek kerülnek, akiknél a fájdalom legalább három hónapja fennáll, és már nem kizárólagosan az eredeti sérüléshez vagy betegséghez kötődik a fájdalomérzet.

Ilyen lehet például: • egy műtét után visszamaradó fájdalom, • amputációt követő fantomfájdalom, • gerinc- vagy ízületi eredetű panaszok, • idegi (neuropátiás) fájdalmak, amelyek tartósan befolyásolják a mindennapi életet, • onkológiai (daganatos) betegségből eredő fájdalom, • krónikus fejfájás, arcfájdalom.

Ezek a fájdalmak nem csupán fizikai, hanem lelki megterhelést is okoznak, gyakran járnak alvászavarral, szorongással, hangulati problémákkal. A cél tehát nem pusztán a fájdalom csillapítása, hanem az életminőség javítása és a betegek aktív életbe való visszatérése. A gyógyulás kulcsa a közös munka: a szakemberek és a beteg együttműködése, életmódváltással és tudatos odafigyeléssel.