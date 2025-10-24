október 24., péntek

Kórház

1 órája

Ambulancia nyílik a nyíregyházi kórházban–egy teljesen új lehetőség a gyógyulásra

Amikor a fájdalom nem múlik el. Egy új szakrendelés indul a nyíregyházi kórházban.

Szon.hu

– Mostantól Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is elérhető a krónikus fájdalom kezelésére specializálódott fájdalomambulancia! A Jósa András Tagkórház – Gyermekgyógyászati tömbben (mélyföldszint IV.)– adta hírül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak közösségi oldalán. 

fájdalomambulancia
Fájdalomambulancia a nyíregyházi kórházban 

Fájdalomambulancia működik a nyíregyházi kórházban 

A szakmai munkát két tapasztalt aneszteziológus szakorvos, dr. Kiss Anett és dr. Udvarhelyi Anna végzi, akik több egészségügyi intézményben és nemzetközi gyakorlatorientált tanfolyamokon szereztek szakmai tapasztalatot a krónikus fájdalom kezelésének korszerű módszereiben. Megszerzett tudásukat a vármegye lakóinak szolgálatába állítják, hogy komplex, személyre szabott segítséget nyújthassanak a tartós fájdalommal élőknek. 

Vannak, akik számára a fájdalom nem múló tünet, hanem állandó kísérő. Egy operáció, baleset vagy idegi eredetű probléma után is megmarad, hónapokon, sőt éveken át. Ők azok, akik már mindent kipróbáltak: gyógyszereket, kezeléseket, vizsgálatokat – és mégsem szűnik a fájdalom.A fájdalomambulancia nem egyszerűen egy új szakrendelés, hanem egy komplex szemléletű ellátási forma, ahol a krónikus fájdalmat önálló betegségként kezelik. Ide azok a betegek kerülnek, akiknél a fájdalom legalább három hónapja fennáll, és már nem kizárólagosan az eredeti sérüléshez vagy betegséghez kötődik a fájdalomérzet.

Ilyen lehet például:

• egy műtét után visszamaradó fájdalom,

• amputációt követő fantomfájdalom,

• gerinc- vagy ízületi eredetű panaszok,

• idegi (neuropátiás) fájdalmak, amelyek tartósan befolyásolják a mindennapi életet,

• onkológiai (daganatos) betegségből eredő fájdalom,

• krónikus fejfájás, arcfájdalom.

Ezek a fájdalmak nem csupán fizikai, hanem lelki megterhelést is okoznak, gyakran járnak alvászavarral, szorongással, hangulati problémákkal. A cél tehát nem pusztán a fájdalom csillapítása, hanem az életminőség javítása és a betegek aktív életbe való visszatérése. A gyógyulás kulcsa a közös munka: a szakemberek és a beteg együttműködése, életmódváltással és tudatos odafigyeléssel.

Bővebb információkat a Jósa András Kórház oldalán,  itt találnak a rendelésről. 

Rendelési idő:

  • Kedd: 9:00–16:00
  • Szerda: 8:00–14:00

Telefonszám rendelési idő alatt: 06/42 599-700 / 1216 mellék

