október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ennek van szezonja

4 órája

Nem ellenség, ne a kuka legyen a végső nyughelye! Sokkal jobban jársz, ha ezt teszed vele!

Címkék#talaj#Lakatos Bertalan#Komposztálás#komposzt#falevél

Itt van az ősz, itt van újra. Ahogy ránk köszönt ez az évszak, elkezd hullani a falevél. Te tudod, mikor viszik el tőletek a zöldhulladékot?

Szon.hu

Az ősz velejárója, hogy a fák elhullajtják leveleiket. Elsőre talán az tűnik a legegyszerűbbnek, hogy a kertben talált faleveleket elégetjük, vagy a kukába dobjuk. A falevél elégetése tilos, büntetéssel jár, mégis sokan ezt csinálják. De akkor mi lehet a környezetbarát megoldás?

falevél
Falevél: legegyszerűbb a komposztálás Illusztráció: MW-Archív

A falevél értékes tápanyag

Az ősszel lehulló faleveleket gyakran eltávolítják a kertekből, hogy megelőzzék a gyep és növények károsodását. A levelek értékes tápanyagokat tartalmaznak, amelyek a kukába dobás helyett a hasznosíthatók a kertben. 

Komposztálással a levelek természetes trágyává alakulhatnak, javítva a talaj minőségét 

- mondta portálunknak Lakatos Bertalan, a tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.

A szakember hozzátette: ügyeljünk arra, hogy a leveleket kis mennyiségben tegyük a komposztba, mivel a vastag rétegek gyakran akadályozzák a levegőzést, és penészesedéshez vezethetnek. A levelek, fűnyesedék és konyhai hulladék jó keveréke biztosítja az egészséges komposztálást.

Használjuk a leveleket mulcsként a kertben

Lakatos Bertalan szerint ha a leveleket felaprítjuk, akkor a talajra teríthetjük. 

Ez a réteg megvédi a talajt a kiszáradástól, csökkenti a gyomnövényzetet és megtartja a tápanyagokat a talajban. Télen a levélmulcs védelmet nyújt az érzékeny növénygyökerek számára is, és segít javítani a talaj szerkezetét.

– mondta Lakatos Bertalan, a tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.

Menedék is lehet az állatok számára

Az őszi levelek nemcsak számunkra hasznosak, hanem számos állatnak is értékes menedéket nyújtanak. A sünök, békák és más kis állatok a levélkupacokban keresnek menedéket és védett helyet, hogy óvja őket a hidegtől. Ha egy kis halom levelet hagy a kert egy csendes sarkában, számos állatnak nyújthat biztonságos téli menedéket.

Szabolcsban a zöldhulladék elszállítása is változó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a zöldhulladék elszállítása településenként változó módon és időpontban történik. A pontos időpontok és szabályok településenként eltérhetnek.

Itt tudja megnézni, az Ön településén hogyan alakul a hulladéknaptár, azaz mikor viszik el a zöldhulladékot!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu