Nem ellenség, ne a kuka legyen a végső nyughelye! Sokkal jobban jársz, ha ezt teszed vele!
Itt van az ősz, itt van újra. Ahogy ránk köszönt ez az évszak, elkezd hullani a falevél. Te tudod, mikor viszik el tőletek a zöldhulladékot?
Az ősz velejárója, hogy a fák elhullajtják leveleiket. Elsőre talán az tűnik a legegyszerűbbnek, hogy a kertben talált faleveleket elégetjük, vagy a kukába dobjuk. A falevél elégetése tilos, büntetéssel jár, mégis sokan ezt csinálják. De akkor mi lehet a környezetbarát megoldás?
A falevél értékes tápanyag
Az ősszel lehulló faleveleket gyakran eltávolítják a kertekből, hogy megelőzzék a gyep és növények károsodását. A levelek értékes tápanyagokat tartalmaznak, amelyek a kukába dobás helyett a hasznosíthatók a kertben.
Komposztálással a levelek természetes trágyává alakulhatnak, javítva a talaj minőségét
- mondta portálunknak Lakatos Bertalan, a tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.
A szakember hozzátette: ügyeljünk arra, hogy a leveleket kis mennyiségben tegyük a komposztba, mivel a vastag rétegek gyakran akadályozzák a levegőzést, és penészesedéshez vezethetnek. A levelek, fűnyesedék és konyhai hulladék jó keveréke biztosítja az egészséges komposztálást.
Használjuk a leveleket mulcsként a kertben
Lakatos Bertalan szerint ha a leveleket felaprítjuk, akkor a talajra teríthetjük.
Ez a réteg megvédi a talajt a kiszáradástól, csökkenti a gyomnövényzetet és megtartja a tápanyagokat a talajban. Télen a levélmulcs védelmet nyújt az érzékeny növénygyökerek számára is, és segít javítani a talaj szerkezetét.
– mondta Lakatos Bertalan, a tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.
Menedék is lehet az állatok számára
Az őszi levelek nemcsak számunkra hasznosak, hanem számos állatnak is értékes menedéket nyújtanak. A sünök, békák és más kis állatok a levélkupacokban keresnek menedéket és védett helyet, hogy óvja őket a hidegtől. Ha egy kis halom levelet hagy a kert egy csendes sarkában, számos állatnak nyújthat biztonságos téli menedéket.
Szabolcsban a zöldhulladék elszállítása is változó
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a zöldhulladék elszállítása településenként változó módon és időpontban történik. A pontos időpontok és szabályok településenként eltérhetnek.
Itt tudja megnézni, az Ön településén hogyan alakul a hulladéknaptár, azaz mikor viszik el a zöldhulladékot!
