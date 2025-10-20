Nem ellenség, ne a kuka legyen a végső nyughelye! Sokkal jobban jársz, ha ezt teszed vele!

Az ősz velejárója, hogy a fák elhullajtják leveleiket. Elsőre talán az tűnik a legegyszerűbbnek, hogy a kertben talált faleveleket elégetjük, vagy a kukába dobjuk. A falevél elégetése tilos, büntetéssel jár, mégis sokan ezt csinálják. De akkor mi lehet a környezetbarát megoldás?

Falevél: legegyszerűbb a komposztálás Illusztráció: MW-Archív

A falevél értékes tápanyag

Az ősszel lehulló faleveleket gyakran eltávolítják a kertekből, hogy megelőzzék a gyep és növények károsodását. A levelek értékes tápanyagokat tartalmaznak, amelyek a kukába dobás helyett a hasznosíthatók a kertben.

Komposztálással a levelek természetes trágyává alakulhatnak, javítva a talaj minőségét

- mondta portálunknak Lakatos Bertalan, a tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.