október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabolcs-Szatmár-Bereg

2 órája

A földdel vált egyenlővé egy település Szabolcsban, szakértők a helyszínen! (fotókkal)

Címkék#Csenger#maradvány#falu

Mi történhetett? Eltűnt egy szabolcsi falu...

Nagy Zoltán
A földdel vált egyenlővé egy település Szabolcsban, szakértők a helyszínen! (fotókkal)

Hová lett a falu?

Forrás: Jósa András Múzeum

Csenger határában 2025 nyarán a Nemzeti Régészeti Intézet megbízásából elvégeztük az M49-es autóút megelőző feltárásához kapcsolódó próbafeltárásokat - írta a Jósa András Múzeum a Facebook-oldalán. A régészek az eltűnt falu nyomait kutatják.

A falu, ami már rég eltűnt, még mindig szolgál meglepetésekkel.
Az eltűnt falu nyomában...
Forrás: Jósa András Múzeum

A szabolcsi falu, ami eltűnt...

A kutatás során számos ponton vizsgálhattuk a Csengertől nyugatra található középkori – kora újkori település maradványait. Jánosi falut az írott források alapján Csengerrel egyidős vagy idősebb településként tartják számon, pusztulása az 1680–1690-es évekre tehető. A kutatás során intenzíven jelentkeztek az elpusztult falu nyomai, 11 szondában több mint 130 objektumot sikerült feltárni. A szondaárkokban egyelőre egyértelműen lakófunkciót betöltő épület maradványa nem volt azonosítható, ellenben a település portáin és két szélén több kút is napvilágot látott, amelyekből több, eredeti pompájában megmaradt korsót sikerült kiemelni. 

Elpusztult egy település Szabolcsban

Fotók: Jósa András Múzeum / Facebook

A kutatást a múzeum önkéntes fémkeresősei segítették, tevékenységüknek köszönhetően több száz használati tárgy (érmék, veretek, csatok, gyűrűk) mutatja be a településen élők mindennapjait. Az előkerült régészeti leletanyag leginkább a település utolsó horizontjához köthető, a 16. század második felétől a 17. század végéig. 
A teljes felületű feltárás során rövidesen megismerhetjük a felhagyott falu szerkezetét, anyagi kultúráját, az eredményekről további beszámolók érkeznek! - tájékoztatta portálunkat Szabó Renáta, régész.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu