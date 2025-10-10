A földdel vált egyenlővé egy település Szabolcsban, szakértők a helyszínen! (fotókkal)

Csenger határában 2025 nyarán a Nemzeti Régészeti Intézet megbízásából elvégeztük az M49-es autóút megelőző feltárásához kapcsolódó próbafeltárásokat - írta a Jósa András Múzeum a Facebook-oldalán. A régészek az eltűnt falu nyomait kutatják.

Az eltűnt falu nyomában...

Forrás: Jósa András Múzeum

A szabolcsi falu, ami eltűnt...

A kutatás során számos ponton vizsgálhattuk a Csengertől nyugatra található középkori – kora újkori település maradványait. Jánosi falut az írott források alapján Csengerrel egyidős vagy idősebb településként tartják számon, pusztulása az 1680–1690-es évekre tehető. A kutatás során intenzíven jelentkeztek az elpusztult falu nyomai, 11 szondában több mint 130 objektumot sikerült feltárni. A szondaárkokban egyelőre egyértelműen lakófunkciót betöltő épület maradványa nem volt azonosítható, ellenben a település portáin és két szélén több kút is napvilágot látott, amelyekből több, eredeti pompájában megmaradt korsót sikerült kiemelni.