A földdel vált egyenlővé egy település Szabolcsban, szakértők a helyszínen! (fotókkal)

Forrás: Jósa András Múzeum
Csenger határában 2025 nyarán a Nemzeti Régészeti Intézet megbízásából elvégeztük az M49-es autóút megelőző feltárásához kapcsolódó próbafeltárásokat - írta a Jósa András Múzeum a Facebook-oldalán. A régészek az eltűnt falu nyomait kutatják.
A szabolcsi falu, ami eltűnt...
A kutatás során számos ponton vizsgálhattuk a Csengertől nyugatra található középkori – kora újkori település maradványait. Jánosi falut az írott források alapján Csengerrel egyidős vagy idősebb településként tartják számon, pusztulása az 1680–1690-es évekre tehető. A kutatás során intenzíven jelentkeztek az elpusztult falu nyomai, 11 szondában több mint 130 objektumot sikerült feltárni. A szondaárkokban egyelőre egyértelműen lakófunkciót betöltő épület maradványa nem volt azonosítható, ellenben a település portáin és két szélén több kút is napvilágot látott, amelyekből több, eredeti pompájában megmaradt korsót sikerült kiemelni.
Elpusztult egy település SzabolcsbanFotók: Jósa András Múzeum / Facebook
A kutatást a múzeum önkéntes fémkeresősei segítették, tevékenységüknek köszönhetően több száz használati tárgy (érmék, veretek, csatok, gyűrűk) mutatja be a településen élők mindennapjait. Az előkerült régészeti leletanyag leginkább a település utolsó horizontjához köthető, a 16. század második felétől a 17. század végéig.
A teljes felületű feltárás során rövidesen megismerhetjük a felhagyott falu szerkezetét, anyagi kultúráját, az eredményekről további beszámolók érkeznek! - tájékoztatta portálunkat Szabó Renáta, régész.
