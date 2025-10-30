október 30., csütörtök

Fásítási program

1 órája

Idén új rekord jöhet a fásítási programban – Nyíregyháza még zöldebb lesz, mint valaha!

Címkék#Nyíregyháza#polgármesteri program#zöldterület#fa

A kezdeményezés célja, hogy hosszú távon növeljék a város zöldfelületeit. Fásítási program Nyíregyházán– 2018-tól minden városrészen ültetnek fákat.

Szon.hu

Fásítási program Nyíregyházán: – Ma délelőtt a Korányi Frigyes utca és a szervizút közötti zöldterületen ültettünk fákat a polgármesteri fásítási program keretében Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselővel és a NYÍRVV Nonprofit Kft. közreműködésével. A tavalyi favizsgálatok után ezen a területen 21 veszélyessé vált fa eltávolítására volt szükség, most pedig összesen 52 új fát – keleti ostorfát, lepényfát, tatárjuhart, perzsafát, mezei juhart és japán gyertyánszilt – ültettünk el helyettük – írta közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc polgármester. 

Fásítási programNyíregyházán
Fásítási program Nyíregyházán: 2018-ban indult le a program Fotó: Sipeki Péter 

A polgármesteri fásítási program 2018 őszén indult el azzal a céllal, hogy Nyíregyháza zöldfelületei hosszú távon is megőrizzék egészségüket és esztétikai értéküket. A program nemcsak a belvárosi területeket, hanem a külterületi, kertvárosi és lakótelepi részeket is érinti. Az elmúlt évek során több mint ötezer fát ültettek el a városban, ezzel jelentősen nőtt a zöldfelület nagysága, javult a városi mikroklíma, és tisztább, egészségesebb környezet jött létre. 2023-ban 509 fát ültetett el a városüzemeltető cég, 2024-ben 518-at. A város célja, hogy idén meghaladja a 2024-ben elültetett 518 darabot. Az új ültetések során előnevelt, nagy méretű fákat használnak, amelyek gyorsan javítják a városképet és a környezet minőségét, így a lakosság rövid időn belül megtapasztalhatja jótékony hatásukat.

Nézze meg galériánkat!

Faültetés Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

